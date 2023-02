UHK Krems: Highnoon in der Sporthalle am See

Werbung

Die Wachauer haben derzeit Westwien als ersten Verfolger im Nacken, aber im Titelkampf sind die Vorarlberger nach wie vor ein heißer Kandidat. Was spricht für den Meister, was gegen ihn?

Belastung

Die „Roten Teufel“ sind auch in der European League im Einsatz, bestreiten drei Tage vor dem HLA-Hit eine Auswärtspartie beim kroatischen Vertreter Nexe. Die Kremser können sich im Gegensatz zum Konkurrenten voll fokussiert auf die Auseinandersetzung vorbereiten.

Harder HLA-Ausrutscher

Im Gegensatz zu den Wachauern lief es für die Vorarlberger in der heimischen Meisterschaft zuletzt alles andere als rund. Gegen Graz schaffte das Team von Trainer Hannes Jón Jónsson mit 29:28 gerade noch die Kurve. Die Woche zuvor wurden die „Roten Teufel“ in Trofaiach gar von den Füchsen vernascht. Simek & Co demonstrierten dagegen nach dem Heimremis gegen Schwaz in Ferlach ihr Potenzial.

Mögliche Ausfälle

Während die „Rot-Gelben“ in ihrer aktuell stärksten Besetzung antreten werden, ist beim Gegner Topscorer Ivan Horvat wegen eines im Dezember erlittenen Muskelrisses noch fraglich. Der Kroate ist neben Dominik Schmid und Nico Schnabl eine Schlüsselfigur im Harder Offensivspiel. Sein Vertrag mit Sponsor Alpla wurde im Jänner verlängert.

Letzte Begegnung

Im Heimspiel am 21. Oktober 2022 kassierte die Truppe von Ibish Thaqi mit 24:26 die bisher einzige Saisonniederlage. Zur Erinnerung: Die Kremser kamen in diesem Schlager zu spät auf Touren. Beim Stand von 20:21 stand man nahe am Turnaround, hatte danach aber das Pulver verschossen, weil Hards Goalie Golub Doknić einmal mehr nicht zu bezwingen war.

Head-to-Head-Bilanz

61 Mal trafen die beiden Teams aufeinander. In 35 Partien ging das Ensemble vom Bodensee als Sieger vom Platz, 17 Mal triumphierte „Rot-Gelb“, neun Mal trennte man sich mit einem Unentschieden. Interessant: Der HC Hard hat die letzten vier Auswärtspartien in der Liga in Folge verloren, der UHK dagegen die letzten elf Auswärtsmatches in der Liga gewonnen.