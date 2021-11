UHK Krems: Linz-Partie wackelt wegen Corona-Ausfällen

Bei den Wachauern hat es die beiden Wiener Lukas Nikolic und Matthias Führer erwischt. Beide waren geimpft und haben nur leichte Symptome. Als die NÖN telefonisch mit Lucijan Fižuleto Kontakt aufnahm, um sich über das bevorstehende Duell zu unterhalten, berichtete er, dass bei den Linzern derzeit ebenfalls Akteure wegen Corona passen müssen. Eine kurzfristige Absage könnte also ins Haus stehen.

Der Sportliche Leiter des UHK, Werner Lint, spielte mehrere Saisonen bei den Linzern und steht nach wie vor noch im engen Kontakt mit den Oberösterreichern: „Meine früheren Teamkameraden Klemens Kain- müller und Uwe Schneider sind heute ebenfalls im Management ihres Klubs tätig. Wir sind eng befreundet und tauschen uns regelmäßig aus.“

Wie sieht der frühere Kreisläufer seinen alten Verein?

„Die Linzer haben ihr Tief überwunden und heuer bei den Neuerwerbungen im Gegensatz zu früher einige gute Transfers realisiert. Mit der neuen Halle kam zusätzlich wieder Schwung in den Klub.“

„Fižu“ führt auch bei den Linzern gekonnt Regie

Der Goldgriff schlechthin neben den Neuen wie Tobias Cvetko und Dejan Babić war aber der Ex-Kremser Lucijan Fižuleto. Der Slowene ist wesentlich für den gegenwärtigen Aufschwung verantwortlich. Das Gerücht, dass „Luci“ in der Stahlstadt nur „zwischengeparkt“ sei und ein baldiges Comeback bei den „Gelb-Roten“ ins Haus stehe, wollte Lint nicht kommentieren. Immerhin war man dem Slowenen nach seinem unglücklichen Engagement im slowakischen Prešov von Wachauer Seite her bei seiner Rückkehr in der heimischen Liga behilflich.

Lints Einschätzung sollte für die UHK-Equipe nach der Schlappe gegen Bregenz aber eine Warnung sein: „Linz hat sich nach den Abstiegssorgen der letzten Jahre im Mittelfeld etabliert und setzt auf zahlreiche junge Spieler, die Tempohandball bevorzugen.“ Vor Fižuleto im Linzer Jersey wird man aber am Freitag im Heimspiel nicht vor Ehrfurcht erstarren. „Wir kennen Lucis Stärken, aber auch seine Schwächen und werden uns bestens darauf einstellen.“

Für UHK-Cheftrainer Ibish Thaqi ist die bittere Heim niederlage gegen Bregenz nach intensivem Studium der Partie angehakt: „Wir waren einfach im Kopf müde, eine Niederlage nach unserem Erfolgslauf sollte kein Beinbruch sein. Jetzt gilt es wieder nach vorne zu schauen und den Fokus auf die Linz- Partie zu legen. Dass dieses Match alles andere als ein Selbstläufer sein wird, muss uns allen bewusst sein.“