UHK Krems: „Wir pushen uns jedes Spiel gegenseitig“

Werbung

Gegen die Wiener setzte es bis dato die einzige Saisonniederlage. Mit besonders guten Erinnerungen fährt Lukas Domevscek in die Hollgasse. Der baumlange Schlussmann machte im Mai in einem denkwürdigen Semifinale mit dem parierten Siebenmeter im Shoot-out den Weg zum finalen Duell gegen Hard erst möglich.

NÖN: Welche Gedanken kommen in dir auf, wenn du an den von dir entschärften Siebenmeter des damaligen Fivers-Topscorers Marc Andre Haunold denkst?

Lukas Domevescek: Emotion und Adrenalin pur. Diese Augenblicke waren sicherlich ein Highlight meiner bisherigen sportlichen Karriere, die am Ende mit dem nächsten Titel gekrönt wurde.

Das Heimspiel gegen die Wiener ging verloren. Was stimmt dich für die Auswärtspartie zuversichtlich?

Domevscek: Ich glaube, dass wir alle wieder doppelt motiviert in den fünften Wiener Bezirk fahren und uns auch dort noch zwei Punkte holen werden. Ich sehe mich psychisch gegenüber dem Erzrivalen sogar ein wenig im Vorteil, wenn der eine oder andere Fivers-Mann das 35:37 vom Mai noch ein wenig im Hinterkopf hat.

Bereits gegen Bregenz warst du Kremser „Man-of-the-Match“ und hattest maßgeblichen Anteil am Erfolg. Das war wohl die passende Visitenkarte für den Schlager in der Hollgasse.

Domevscek: Die Bregenzer scheinen mir ebenfalls zu liegen. Schon im Vorjahr hatte ich gegen die Vorarlberger sehr gut gehalten. Diesmal war es sicherlich meine bisherige beste Saisonleistung, an die ich am Freitag anschließen will.

Du hast Thomas Eichberger, der nicht seinen besten Tag hatte, hervorragend vertreten. Steht da zukünftig nicht ein Konkurrenzkampf um die Nummer eins im Tor ins Haus?

Domevscek: Es gibt keinen Neid. Im Gegenteil. Wir pushen uns stets gegenseitig. „Eichi“ freut sich, wenn ich gut performe und ich juble über seine starken Aktionen. Natürlich sind wir beide sehr ehrgeizig und wollen immer spielen.

Wie bereitest du dich auf die anstehenden Auseinandersetzungen vor?

Domevscek: Ich glaube, dass sich einer der akribischsten Analysten von Videoaufzeichnungen in der Tormannszene bin. Das brauche ich.

Wie kann man sich das im Detail vorstellen?

Domevscek: Ich versuche die Wurfbilder der Spieler zu verinnerlichen. Da hat jeder seine Lieblingsecke. Wenn man die Bewegung der Wurfhand des Spielers mental verinnerlicht, ist es dann möglich, die richtige Ecke vorauszuahnen.

Deine nächsten Ziele für die Zukunft?

Domevscek: Ich bin 23 Jahre alt, also ein noch sehr junger Tormann, und ich will weiter mein Leistungspotenzial heben.