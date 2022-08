Supercup-Knaller wird zum „Elchtest“ für UHK

Werbung

KREMS - BREGENZ, SAMSTAG, 19 Uhr

Fünf Mal sicherten sich die Kremser den Meistertitel, fünf Mal holten die „Rot-Gelben“ den Cup. Was in den Vitrinen der Wachauer noch fehlt? Richtig! Die Supercup-Trophäe, nachdem man sich 2019 als Meister dem damaligen Cupsieger Hard geschlagen geben hatte müssen. In Bregenz wurde mit dem Cupsieg eine lange Durststrecke beendet. Der Supercup 2016 markierte bis zum 7. Mai 2022 den letzten Titelgewinn des Rekordmeisters.

Zwei Topspieler fehlen als Langzeit-Verletzte

Beide Teams müssen jeweils eine Stammkraft für mehrer Monate vorgeben. Bei den Vorarlbergern fällt Goalie Ralf-Patrick Häusle nach einem Bandscheibenvorfall für mehrere Monate aus. Bei den Kremsern zog sich Tobias Auß beim zweiten Spiel in Brünn einen Kreuzbandriss zu, womit die Saison für den Flügelflitzer vorbei ist. In Anbetracht des ohnehin kleinen UHK-Kaders ein schwerer Schlag für Trainer Ibish Thaqi: „Tobias hat sich in den letzten Saisonen zu einem Schlüsselspieler entwickelt. Er wird uns definitiv fehlen.“

Das Turnier in der mährischen Metropole offenbarte, wie schon in den Vorbereitungsspielen, dass der gegenwärtige Kader nach den Abgängen von Schlüsselspielern wie Jakob Jochmann oder Fabian Posch mit jenem der Meistersaison nicht zu vergleichen ist. „Sollten weitere Stammkräfte aufgrund von Verletzungen oder Corona nicht zur Verfügung stehen, haben wir ein echtes Problem“, so Ibish Thaqi, der dem Supercup mit gemischten Gefühlen entgegensieht. „Die Mannschaft muss sich erst finden und dazu braucht sie Zeit“, appelliert der Chefcoach auch an die Geduld der UHK-Fans. „Bregenz ist im Frühjahr immer besser in Schwung gekommen und hat sich zuletzt mit dem bosnischen Nationalspieler Dragan Pavlović weiter verstärkt.“