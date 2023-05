Kremser kamen langsam auf Betriebstemperatur

BT FÜCHSE - KREMS

Der ersten dreißig Minuten in Krems waren aus Sicht des UHK alles andere als eine Offenbarung. „Wir haben durch die zweiwöchige Meisterschaftspause ein wenig Rost angesetzt“, kommentierte Trainer Ibish Thaqi diesen Spielabschnitt. Danach fanden Simek & Co wieder in die Spur und spielten die Füchse vor allem mit der bissigen Flügelzange Führer-Pratschner und einem spielfreudigen Sebastian Feichtinger richtiggehend an die Wand. Die Chancen der Steirer im Rückspiel am Freitag könnte man mit dem berühmten Klammern an einen Strohhalm bezeichnen. Die „Rot-Gelben“ sollten in Bruck bereits alles klarmachen. Prognose: Krems steht mit 2:0-Erfolgen im HLA-Semifinale.

BREGENZ - WEST WIEN

Bregenzer Fans posteten in der Südstadt ein Plakat vom letzten Westwien-Heimspiel, lagen am Ende aber falsch. Die „Glorreichen Sieben“ präsentierten ihre Vorzüge und setzten sich im ersten Match klar durch. Dem Traditionsverein, der sich mit Saisonende aus der HLA zurückzieht, ist auch ein Sieg am Bodensee durchaus zuzutrauen. Prognose: Westwien qualifiziert sich mit 2:0 für das Halbfinale.

LINZ - HARD

Das Team des Ex-Kremsers Lucijan Fižuleto schaffte mit dem Auswärtssieg eine Riesensensation. Für die Linzer wird es dennoch sehr schwer werden, den Deckel im zweiten Aufeinandertreffen draufzusetzen, denn Hard ist gewarnt. Prognose: Hard steigt mit 2:1-Siegen auf.

FERLACH - FIVERS

Die Kärntner, taktisch perfekt eingestellt, schrammten in den letzten Minuten an der möglichen Sensation vorbei. Die Wiener sollten sich aber auch auswärts durchsetzen. Prognose: Die Fivers siegen auch auswärts. Endstand: 2:0.