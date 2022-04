Mathias Führer: „Will die Saison mit einem Sieg beenden“

Werbung

Ausgerechnet gegen Ihr Ex-Team sah die Grunddurchgang-Bilanz mit einem Remis und der Auswärtsniederlage in der Südstadt nicht berauschend aus. Wie kann sich das im Viertelfinale ändern?

Mathias Führer: Wir müssen unsere bessere Mannschaftsqualität auch auf die Platte bringen. Dazu bedarf es Entschlossenheit und Willen, dem Gegner auch kämpferisch voll Paroli zu bieten. Das hat uns in der Südstadt gefehlt.

Wo sehen Sie die Schlüssel zum Erfolg am Freitag?

Führer: Wir dürfen uns im Angriff durch die offensive Westwien-Abwehr nicht verunsichern lassen, uns keine Schnitzer erlauben, die das Flügelspiel meines Ex-Teams befeuert. In der Deckung müssen wir entschlossen zugreifen.

Sie haben sich in Krems als echter Teamplayer schnell auch zu einem Publikumsliebling gemausert. Wie sehen Sie Ihr Reservisten-Dasein bei den „Glorreichen Sieben“ im Rückspiegel?

Führer: Ich begann in den beiden letzten Jahren schön langsam an meinen Fähigkeiten zu zweifeln, weil ich kaum mehr eingesetzt wurde. Da stellte ich mir oft die Frage, ob ich wirklich nicht mehr gut genug gewesen bin. In Krems passt für mich einfach wieder alles. Dass ich hier wieder eine wichtige Rolle für den Erfolg der Mannschaft spielen kann, bereitet mir eine gewisse Genugtuung mit Blick zurück nach Wien.

Haben Sie noch Kontakte zu Ihrem Stammverein, bei dem Sie groß geworden sind?

Führer: Vor allem mit meinen früheren Westwien-Bürokollegen stehe ich noch in Verbindung. Auch mit Willi Jelinek, Florian Kaiper und Julian Pratschner, die alle meiner Handballer-Generation angehören, tausche ich mich regelmäßig aus.

Sie sind mit 94 Treffern gegenwärtig bester UHK-Torschütze. Das ist wahrscheinlich nicht Ihr primäres Ziel beim UHK …

Führer: Natürlich nicht. Ich will in meiner langen Karriere endlich einmal die Saison mit einem Sieg beenden. Das wäre dann der Meistertitel. Um diesem Ziel näher zu kommen, gilt es, vorerst meine Ex-Kollegen aus dem Bewerb zu bugsieren.