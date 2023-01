Langlaufen: Zweite Plätze in der Ramsau

Werbung

Eigentlich hätte der zweite Bewerb des Austria Cups in Saalfelden über die Bühne gehen sollen, die schlechte Schneesituation im Pinzgau erforderte aber eine Verlegung in die Ramsau, wo sich die Loipen in sehr gutem Zustand befinden.

Diesen Umstand machte sich auch Elias Eischer zunutze. Der Höbenbacher zeigte einmal mehr, dass er national wie international zu den Besten in seinem Alter gehört. Sowohl beim Skating-Rennen über 7,5 Kilometer als auch beim Klassik-Sprint über 1,2 Kilometer landete der 15-Jährige auf dem zweiten Platz.

Viele Teilnehmer aus Deutschland, Tschechien, Ungarn, Spanien und natürlich Österreich hatten das Nachsehen gegenüber dem für den USC Atomic St. Leonhard startenden Athleten, der im Klassik-Rennen auch unter Beweis stellte, dass er über Zielsprint-Fähigkeiten verfügt.