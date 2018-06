Er nahm sich nie ein Blatt vor den Mund, wenn er eine eigene Meinung zu einem Thema hatte, auf dem Platz mussten sich die Gegner meistens mit seinem Spielwitz und seiner Raffinesse auseinandersetzen: Hannes „Fuzzy“ Futterknecht, mittlerweile 74 Jahre jung und noch immer topfit, feiert heuer sein 60-jähriges Jubiläum als aktiver Spieler. Grund genug für die NÖN, um den heimischen Tennis-Evergreen zu einem Gespräch zu bitten.

NÖN: Du hast in deiner Jugend auch Tischtennis, Badminton, Handball und sehr erfolgreich auch Eishockey gespielt. Warum bist du beim Spiel mit der gelben Filzkugel geblieben?

Hannes Futterknecht: Im Tennis entscheidet alleine meine Performance. Ich verliere, oder ich gewinne und bin dafür selbst verantwortlich. Das darf man aber nicht falsch verstehen, denn in den Teambewerben habe ich stets alles für meine Mannschaften gegeben.

Wie hat deine Karriere vor 60 Jahren begonnen?

Offensichtlich war ich ein Talent, habe bereits mit 16 meinen ersten Jugend-Landesmeistertitel geholt und bin dann sehr schnell ins KTK-Herrenteam geholt worden.

Deine Vorbilder?

In erster Linie der viel zu früh verstorbene Bertl Joksch, der auch mein Trauzeuge war.

Du wirst von vielen für wesentlich jünger gehalten als 74. Was ist das Geheimnis deiner Fitness?

Ich fahre viel mit dem Rad, gehe regelmäßig ins Fitness-Center, stehe aber nur einmal pro Woche auf dem Tennisplatz. Das reicht in meinem Alter vollkommen.

Was war bzw. ist deine Spielphilosophie auf dem Court?

Das Serve- & Volley-Spiel war schon immer meine Stärke. In meinem Alter kann ich mich nicht mehr auf anstrengende Grundlinienduelle mit den Jungen einlassen.

Wie siehst du die Entwicklung im Tennis in den letzten Jahren?

Es wird generell zu sehr auf Kraft Wert gelegt. Das Tempo ist vor allem bei Grundlinienduellen rasant gestiegen, der Spielwitz jedoch dadurch verloren gegangen.

Was hat dich am Tennis in den sechzig Jahren so gefesselt?

Die permanente Dramatik, der Nervenkitzel, wenn ein Spiel an der Kippe steht oder ein einziger Ballwechsel über Sieg und Niederlage entscheiden kann.

Wo bist du derzeit im Einsatz?

Mit der 55+ Equipe des TC Mitterau in der Bundesliga und dem 60+ Team. Die Einzel-Staatsmeisterschaften der AK 70+ sind mein nächstes Ziel.