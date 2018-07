Die Pause, verbunden mit einem Kurzurlaub in seiner alten Heimat Kosovo, war kurz für UHK-Trainer Ibish Thaqi. Seit letzter Woche gilt es auch wieder, seine Schützlinge in Krems auf Vordermann zu bringen. Beim Trainingsauftakt brachte der Chefcoach seine Spieler bereits gehörig ins Schwitzen. Die NÖN sprach mit ihm über die neue Saison.

NÖN: Du bist jetzt ein Jahr Chef auf der UHK-Kommandobrücke. Wirst du die Vorbereitung ähnlich wie im Vorjahr gestalten?

Ibish Thaqi: Das Mannschaftsgefüge hat sich durch Karriere-Enden, Abgänge und Neuzugänge völlig verändert. Mein Fokus wird darin liegen, das dieses Team mit den neuen Charakteren zu einer Einheit auf dem Spielfeld geschweißt wird. Das heißt im Klartext: so viel Spielpraxis wie möglich.

„Die HLA-Auslosung ist kein Wunschkonzert“

Wurden alle deine Wünsche bei den Transfers erfüllt?

Jene Spieler, die ich haben wollte, sind zu uns gestoßen. Die Planung ist sehr früh angelaufen. Wir haben nicht nur auf die handballerischen Qualitäten unserer Wunschspieler geschaut, sondern auch ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass sie charakterlich zu uns passen.

Zu Saisonbeginn am 1. September steht gleich der Kracher gegen Vizemeister Hard auf dem Programm. Zufrieden damit?

Die HLA-Auslosung ist kein Wunschkonzert. Sicherlich, Hard zum Auftakt ist gleich eine harte Nuss, aber wir nehmen es, wie es ist.

Mit Tobias Schopf und Günther Walzer gingen der Kapitän und sein Stellvertreter von Bord. Wer werden ihre Nachfolger?

Über den Nachfolger von Tobi Schopf entscheidet das Trainerteam. Marko Simek wird die Kapitänsschleife in der nächsten Saison übernehmen. Dazu wählt das Team einen fünfköpfigen Mannschaftsrat.

„Es wird sicherlich wieder extrem spannend“

Wie beurteilst du die Transfers bei der Konkurrenz?

Westwien und die Fivers setzten hauptsächlich auf ihren vorhandenen Kader. In Hard, Bregenz und Schwaz hat es ähnliche Umbrüche wie bei uns gegeben. Es wird sicherlich wieder extrem spannend.

Wo wird sich der UHK am Saisonende einreihen?

Wir sollten vorerst einmal wieder das Obere Play-off erreichen. Es ist kontraproduktiv, wenn wir dieser neu formierten Mannschaft gleich einen immensen Erwartungsdruck auferlegen. Da ist ein wenig Geduld gefragt.

Wie sind die Vorbereitungsspiele angelegt?

Wir starten mit von der Papierform her leichteren Gegnern wie Korneuburg und St. Pölten, nehmen an einem Turnier in Bruck teil und spielen dann auch in Ungarn.