Barbara Kiener erfüllt sich Traum

Das wunderschöne Hawaii ist für viele womöglich eine Traumdestination, um einen unvergesslichen Urlaub zu verbringen. Barbara Kiener träumte davon, dort eines der härtesten Triathlonrennen überhaupt zu bestreiten – die Ironman- Weltmeisterschaft. Durch ihre guten Leistungen im Vorjahr schaffte es die Athletin des URC Langenlois, sich beim Ironman in Klagenfurt für die Weltmeisterschaft unter den Palmen zu qualifizieren.

Als Vorbereitung auf das Großereignis startete Kiener auch heuer wieder beim Ironman Klagenfurt, bevor es dann endlich so weit war. Die heurige Weltmeisterschaft brachte eine Neuerung mit sich. Das Frauenrennen fand bereits am 6. Oktober statt, zwei Tage vor dem Herrenbewerb. Somit bekamen die weiblichen Sportlerinnen zu Recht die volle Aufmerksamkeit.

Kiener reiste mit Ehemann Walter und Sohn Maximilian bereits eine Woche vor dem großen Tag nach Hawaii, um sich an die hochsommerlichen, schweren Bedingungen anpassen zu können. Der 6. Oktober begann für Kiener dann schon sehr früh, bereits um 4.30 Uhr ging es für die Triathletinnen mit dem Shuttle in den Startbereich.

Kieners Traum, an der Ironman-WM teilnehmen zu können, verwirklichte sich um 6.40 Uhr, als der Startschuss zum 3,8 Kilometer langen Schwimmen ertönte. Bei 27 Grad Wassertemperatur absolvierte die Triathletin die Distanz in 1:23:27 Stunden, bevor es auf das Rad ging, mit dem sie 180 Kilometer zurücklegen musste. Dabei machte sich die starke Sonneneinstrahlung immer deutlicher bemerkbar, Kiener schaffte es trotz Gegenwind die Radstrecke in unter sechs Stunden zu meistern.

In ihrer Paradedisziplin, dem Laufen, wurde es ab Kilometer 30 richtig schwer, doch Kiener biss die Zähne zusammen und wurde im Ziel nach insgesamt 11:07:35 Stunden von ihrer Familie empfangen. „Ich bin zufrieden und überglücklich. Mein Ziel war das Daylight Finish und das schaffte ich. Es war mein härtestes Rennen ever! Und jetzt wird Urlaub gemacht“, so Kiener.