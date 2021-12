Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Krems

Fußball

Krems hinkt Titelanspruch hinterher. Gut ist manchmal nicht gut genug. Das erfährt der Kremser Sportclub (im Bild oben: Sebastian Starkl, Philipp Koglbauer und Jannick Schibany) in der Herbstsaison 2021 schmerzlich am eigenen Leib. 33 Punkte aus 14 Spielen, zehn Siege und nur eine Niederlage – Werte, die eigentlich hervorragend sind, wäre da nicht eine Mannschaft aus einer kleinen Gemeinde im Süden Niederösterreichs. Der USV Scheiblingkirchen leistet sich in der gesamten Hinrunde keinen einzigen Ausrutscher und führt die 1. Landesliga mit neun Punkten Vorsprung auf Krems an. Die Wagner-Truppe braucht im Frühjahr ein kleines Wunder für den lang ersehnten Aufstieg.

Kremser SC. Triumvirat statt One-Man-Show: Der KSC stellt im Zuge seiner Generalversammlung im Juni seine Führungsebene neu auf und bestellt drei Vorstandsvorsitzende. Neben Georg Stierschneider, der bis dahin schon als Manager und Sprachrohr des Bezirks-Krösus aufgetreten war, haben nun Alexander Deutsch und Christian Zwirner das Sagen im Verein. Das Führungstrio startet mit einer guten Ausgangsbasis in seine Amtszeit. Trotz Corona-Krise reduzierte der KSC seinen Schuldenstand von 240.000 auf 39.500 Euro.

SV Haitzendorf. Die Kamptaler sind saisonübergreifend inzwischen seit 23 Spielen ungeschlagen und führen die Tabelle der 2. Landesliga West nach dem Herbst vor den Wieselburgern an. An den Rand einer Niederlage bringt Haitzendorf am 31. Oktober ausgerechnet Bezirksrivale Rohrendorf. Die ersatzgeschwächte Kerzig-Truppe liegt in einem unglaublich spannenden Derby bis zur 87. Minute in Front, ehe Jaroslav Poliach das Remis für die Parb-Elf rettet.

USV Langenlois. Gerhard Wildpert feiert im November sein zehnjähriges Trainerjubiläum und zählt damit zu den längstdienendsten Coaches im Bezirk. Sein Geheimnis: „Der Verein und ich haben eine gute Basis. Die Chemie zwischen dem Obmann und mir stimmt. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber es gibt eine absolute gegenseitige Wertschätzung und Loyalität.“ Sportlich läuft es für Wildpert und seine Langenloiser 2021 nicht richtig rund. Die als Mitfavorit gehandelten Kamptaler überwintern auf Tabellenplatz sieben.

SV Krumau. Der SV Krumau darf am 30. Oktober endlich wieder einmal jubeln. Im Derby gegen Lichtenau setzt sich die Mannschaft von Adolf Höllerer knapp mit 1:0 durch und beendet damit eine dreijährige Leidenszeit. Der letzte Erfolg war den Waldviertlern zuvor am 9. September 2018 gelungen. Auch in der Tabelle machte sich der Dreier bezahlt. Mit insgesamt neun Punkten liegt Krumau nach dem Herbst nicht auf dem letzten Platz.

Sport-Panorama

Handball. „Wir sind das Feuer am Strom“ - unter dieser Diktion startet der Förthof UHK Krems 2021 eine neue Ära seiner Vereinsgeschichte. Der Meistertitel kann nach der einjährigen Liga-Zwangspause zwar nicht verteidigt werden, aber die „Gelb-Roten“ stoßen bis ins Semifinale vor, wo - einmal mehr gegen die Fivers nach zwei knappen Partien Endstation ist. Auch in der Saison 2021/22 mischen die Wachauer wieder vorne mit und wollen bei der Titelvergabe im Frühjahr ein gewichtiges Wörtchen mitreden.

2021 steht nicht nur für einen großen Umbruch im heimischen Handball, sondern auch für einen Generationswechsel in der Organisation des UHK Krems. Nach 15 erfolgreichen Jahren löst Alex Hofmann im August Josef Nussbaum, unter dessen Führung der UHK wieder den Weg zurück an die heimische Spitze fand, als Klubchef ab.

Die Handball Liga Austria wird auf zwölf Teams aufgestockt, die zweite Leistungsstufe in eine Süd/Ost und West/Nord-Gruppe geteilt. Die HLA-Top-8 bestreiten nach der Hauptrunde ihre Viertelfinalpartien, die Ränge 9 bis 12 spielen zukünftig gegen Abstieg.

ÖHB-Teamspieler Mario Lippitsch ist nach Benedikt Rudischer der nächste „Eigenbau“, der in der Kampfmannschaft demnächst Fuß fassen soll. Bert Bauer

Mit Neo-Obmann Alexander Hofmann kommt es zu einer Verjüngung des gesamten Vorstands, deren Mitglieder neue Ideen in den Verein einbringen wollen. Schon bei der traditionellen Teamvorstellung präsentieren sich die Spieler nicht nur in der neuen „Wäsche“ des neuen Ausrüsters, der Klub tritt nun unter dem Titel „Wir sind das Feuer am Strom“ hochmodern in den sozialen Medien auf.

Der UHK zählt auch im Nachwuchs zu den stärksten heimischen Vertretern. Nach dem Vorbild des Erzrivalen aus der Hollgasse spielt auch ein „Farmteam“ in der HLA-Challenge, nachdem mit Gänserndorf im Aufstiegsspiel die letzte Hürde genommen wurde.

Gewichtheben. Anfangs noch im Tal der Tränen, wird Sarah Fischers Olympia-Traum doch noch Realität. Die Rohrendorfer Gewichtheberin scheitert an der sportlichen Qualifikation, rutscht dank des Startverzichts des Afrikanischen Kontinentalverbands aber doch ins Teilnehmerfeld im Superschwergewicht der Damen. Am springt für die 20-Jährige, die im Vorfeld der Spiele in Tokio von einer Corona-Infektion geschwächt war, Platz zehn heraus. Drei weitere Medaillen für ihre Sammlung holt Fischer bei der U23-Europameisterschaft in Rovaniemi ab. Im Land des Weihnachtsmanns gewinnt Österreichs stärkste Frau trotz bescheidener Leistung drei Mal Silber.

Judo. Fünf Jahre lang bereitete sich Charly Moser auf die Veteranen-WM in Lissabon vor. Im Oktober holt der 56-Jährige in der Klasse bis 90 kg dann tatsächlich die Goldmedaille für das Judozentrum Krems.

Tennis. Evergreen Herbert Riederer feiert mit der rot-weiß-roten Senioren-Equipe in Kroatien den Vize-Weltmeistertitel. Nach Siegen über Slowenien, Ungarn, die USA und Deutschland ist im Teambewerb 60+ lediglich Frankreich eine Nummer zu groß für den TC-Mitterau-Spieler und seine Kollegen.

Leichtathletik. Magdalena Lindner knackt im Juni einen Uralt-Rekord. Die Gneixendorferin unterbietet in Eisenstadt auf die 100 Meter in 11,33 Sekunden die 46 Jahre alte U23-Bestmarke von Karoline Käfer. Aber nicht nur deswegen ist es für die Athletin der Union St. Pölten ein herausragendes Jahr. Bei der Europameisterschaft in Polen sprintet sie ins Halbfinale und in der prestigeträchtigen Diamond League gibt Lindner ihr Comeback.

Strahlende Sprint-Königin: Magdalena Lindner knackt den Uralt-U23-Rekord über die 100 Meter. ÖLV/Alfred Nevsimal

Eishockey. Die Lengenfelderin Karolina Hengelmüller schafft den Sprung in das A-Nationalteam – und feiert erste Erfolge: Unter anderem einen 3:2-Prestigesieg über Deutschland. Einziger Rückschlag: Die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Peking gelingt nicht.

Sportakrobatik. Ein junges Erfolgsduo der Kremser Sportakrobatinnen sorgt auf internationalem Parkett für Furore. Ella Stiglitz (15) und Celina Loidl (11) schaffen den Sprung zur Weltmeisterschaft nach Genf und landen dort auf dem hervorragenden achten Platz.

Ski Alpin. Welch gravierende Auswirkungen eine Corona-Infektion haben kann, zeigt der Fall des Dürnsteiner Ski-Talents Julia Hörth. Die 19-Jährige erhält im Frühjahr die Diagnose Long Covid. Bis heute ist wegen gesundheitlicher Beschwerden eine Rückkehr zum Sport undenkbar.

Motocross. Rene Hofer stirbt am zweiten Adventwochenende bei einem Lawinenabgang im Salzburger Lungau. Der 19-Jährige fuhr für den MSC Imbach und war eines der größten Motocross-Talente Österreichs.