Die Union-Raika-Judokas stellen auch im „fortgeschrittenen Alter“ ihre Klasse unter Beweis. Bei der 28. internationalen österreichischen Seniorenmeisterschaft, die in der Solar-City in Linz über die Bühne ging, waren die beiden Kremser Charly Moser und Karl Artmann mit von der Partie. Bei dieser stark besetzten Veranstaltung kämpften 107 Judokas aus elf Nationen um Medaillen.

Moser trat in der Gewichtsklasse M5 bis 90 Kilo für Judokas im Alter von 50 bis 54 Jahren an und gewann seine ersten Kämpfe souverän mit Ippon. Beinahe hätte er sich auch zum internationalen Meister von Österreich gekrönt. Im Finale lag „Charly“ gegen Olaf Rodewald, den amtierenden Vizeweltmeister aus Deutschland, sogar mit einer Wazari-Wertung in Führung und verlor am Ende unglücklich mit einer Bestrafung eine Sekunde vor Kampfende. Moser: „Das war ein wenig ärgerlich!“

Mit Rang zwei und Silber war der Routinier aber bester Österreicher seiner Klasse und durfte über den Master-Staatsmeister titel jubeln.

Sein Klubkollege Karl Artmann kämpfte nach längerer Turnierpause ebenfalls in der Klasse M5 bis 81 Kilo, er kam allerdings trotz starker Performance diesmal nicht auf das Stockerl.