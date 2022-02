Erster Europacup-Erfolg für Kremser Judoka Franziska Schlögl

Den vergangenen Sonntag wird die Kremser Judoka Franziska Schlögl wohl noch lange Zeit in Erinnerung behalten.

„Fanny“ Schlögl konnte sich bei ihrem ersten Europacup im Jahr 2022, der an der nördlichen Adriaküste in Lignano ausgetragen wurde, den ersten Rang sichern und somit ihren ersten Europacuperfolg feiern. Die Athletin des Judozentrums Krems ging in der Kategorie bis 63 Kilogramm an den Start. In der Vorrunde dominierte sie ihre Gegnerinnen aus der Slowakei und Italien und konnte sich beide Male mit einem Ippon-Sieg durchsetzen. Im Halbfinale hatte Schlögl eine harte Nuss zu knacken. Gegen die Kontrahentin aus den Niederlanden lieferte sich die Judoka einen harten Kampf, der über sechseinhalb Minuten andauerte. Das bessere Ende im hart umkämpften Halbfinale hatte Schlögl, die sich im folgenden finalen Duell abermals gegen eine Niederländerin durchsetzen konnte und somit ihren ersten Europacuptriumph feiern durfte.

Auch Leonie Kittel ging in Lignano an den Start. In der Klasse bis 70 Kilogramm sammelte sie bei ihrer ersten Europacupteilnahme wertvolle Wettkampferfahrung auf internationalem Parkett. Bereits in der ersten Runde verlor sie gegen die spätere Siegerin.