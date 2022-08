Schlögl glänzt in Sarajevo

Werbung

Das Jahr 2022 wird für Fanny Schlögl immer mehr zur Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Leistungssportlerin war nach den grandiosen Siegen im diesjährigen Europacup in Lignano (Italien) und Bielsko-Biela (Polen) mit großen Erwartungen zur Europameisterschaft gereist. Im Vorfeld der EM zog sich die Ausnahmeathletin eine Knieverletzung zu und schied bereits früh im Turnierverlauf aus.

Trotz der enttäuschenden Europameisterschaft wurde Schlögl aufrund ihres Potenzials für die U18-Weltmeisterschaft im bosnischen Sarajevo vom österreichischen Verband nominiert, diese Entscheidung sollte sich letztendlich bezahlt machen.

Schlögl startete mit einem Freilos in das Turnier, ein Umstand, der nicht immer von Vorteil sein muss. „Das ist immer schwierig, wenn die Gegnerin schon einen Kampf in den Beinen hat und man selbst einen Kaltstart hinlegen muss“, meint Vater Andreas Schlögl. Davon ließ sich das Judo-Ass nicht beeinträchtigen und katapultierte sich mit eindrucksvollen Siegen gegen starke Kontrahentinnen aus Usbekistan, Ukraine, Slowenien und Ägypten mit Ippon-Siegen ins Finale, wo die türkische Kämpferin Sinem Oruc auf Schlögl wartete. Im Finale musste sich die Nationalkämpferin schlussendlich geschlagen geben, Schlögl krönte ihre sensationelle Leistung mit der Silbermedaille. Nationaltrainer Martin Grafl war von der Leistung Schlögls begeistert. „Fanny zählt in ihrer Altersklasse zu den Weltbesten, das hat sie heute wieder eindrucksvoll bewiesen. Sie hat Silber gewonnen, nicht Gold verloren.“