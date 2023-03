Langlauf-Ass Höbenbacher Eischer holt sich zweiten Titel in Folge

Werbung

Vergangenen Donnerstag duellierte sich Elias Eischer bei den Schüler- und Jugendmeisterschaften im Langlauf-Sprint mit den Besten des Landes. Das Höbenbacher Langlauf-Ass konnte bereits im Prolog in der Villacher Alpen-Arena die schnellste Zeit über die 1.000-Meter-Runde erzielen.

Im Finale traten die besten sechs Athleten in Form eines Massenstarts an. Bereits kurz nach dem Start übernahm der 15-Jährige die Führung und baute den Vorsprung nach einer kleinen Abfahrt aus. Die endgültige Entscheidung fiel am letzten Schlussanstieg. Eischer erhöhte noch einmal die Schlagzahl und auch seinen Vorsprung auf rund fünf Sekunden auf den Salzburger Konkurrenten Niklas Walcher.

Für den Höbenbacher ist der Sieg in Villach bereits der zweite österreichische Meistertitel in dieser Saison. Eischers nächste Station wird das französische Premanon sein, wo er an den OPA-Spielen teilnehmen wird.