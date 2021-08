Beide durchliefen fast sämtliche UHK-Nachwuchsabteilungen, jetzt steht für zwei junge Kremser mit der U19-Euro in Kroatien die erste internationale Bewährungsprobe ins Haus. Was sie draufhaben, zeigten Benedikt Rudischer und Mario Lippitsch bereits bei den Testpartien in der Slowakei gegen die Gastgeber.

Die Spiele gegen die körperlich überlegenen Slowaken wurden zwar mit 29:37 und 23:26 verloren, aber die beiden UHK-Youngsters überzeugten mit sieben bzw. zehn Treffern. Am Wochenende stehen zwei weitere Testpartien in Steinabrunn gegen Tschechien auf dem Programm, bevor es in Kroatien ab dem 12. August ernst wird.

Erfahrung sammeln für die weitere Karriere

„Es ist eine tolle Sache, bei eier EM dabeisein zu können“, lässt das Duo unisono verlauten. „Die Matches auf internationalem Parkett werden auch unserer persönlichen Weiterentwicklung zugutekommen.“

Benedikt Rudischer gehörte schon letzte Saison dem Kader der Kampfmannschaft an. Der Flügelspieler konnte in seinen Kurzeinsätzen bereits überzeugen und sich dabei auch in die Torschützenlisten eintragen. Vom Vater eigentlich fußballerisch vorbelastet, entdeckte der Mauterner seine Liebe zum Handball in der „Kremser Nacht des Sports“. Ausschlaggebend war auch, dass der damals schmächtige 9-Jährige nach dem Zusammenschluss Mauterns zu einer Spielgemeinschaft mit Rohrendorf in einem U12-Team hätte spielen müssen.

Bei Mario Lippitsch liegen die Handball-Gene dagegen bereits in der Familie. Sein Großvater war ein Gründungsmitglied beim USV Langenlois. Über die Ballspielgruppe stieß der Aufbau-Mitte-Mann mit sieben Lenzen bereits zum UHK.