Am vergangenen Wochenende fanden in Herzogenburg die NÖ Landesmeisterschaften in Karate statt. Auch der Union Karateclub Langenlois war dort vertreten.

Der Wettbewerb bescherte den Athleten einen regelrechten Medaillenregen: Insgesamt achtmal Gold, siebenmal Silber und sechsmal Bronze ergatterten die jungen Talente. Michael Kompek verteidigte zudem souverän seinen Landesmeistertitel in der allgemeinen Klasse und holte zwei weitere Goldmedaillen. Verena Köfinger glänzte auch und erkämpfte sich Bronze in der allgemeinen Klasse und U21. Köfinger siegte außerdem gemeinsam mit Funda Celo und Kristin Wieninger im Teambewerb – eine herausragende Leistung der Athleten.

Über Medaillen durften sich außerdem außerdem Enya Brenn (2x Gold), Rosalie Steger (1x Gold, 2x Bronze), Julia Schabenböck (1x Gold, 1x Silber), Jana Penz (1x Gold, 1x Bronze), Jonas Brauner (1x Gold, 1x Bronze), Julia Zangerl (1x Gold), Thiemo Grassler (1x Silber) und Michael Penz (1x Bronze) freuen. Eine tolle Leistung zeigten auch die beiden Debütanten Samuel Kautz und Michael Groll: Sie holten sich bei ihrem ersten Auftritt jeweils zweimal Silber und starteten somit gut in ihre Wettkampfkarriere.

Der erfolgreiche Kampftag diente zugleich Geburtstagsgeschenk für Trainer, Kampfrichter und Obmann Roland Hösele, der im März seinen 50-iger feiert. Mit seinem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit begleitet er seine Schützlinge schon lange. Die harte Arbeit spiegelten sich auch an diesem Wettkampftag in den Spitzenergebnissen wider.