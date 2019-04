Temperaturen an die 20 Grad und ein Rundkurs, der zum „Tempobolzen“ geradezu einlud: Die Vorausetzungen für die Kamptal-Klassik-Trophy am legendären Zöbinger Heiligenstein waren optimal. 600 Mountainbiker aus 17 Nationen nutzten das aus und zeigten teilweise hervorragende Leistungen.

Auch in diesem Jahr lockte der hochkarätige Event zum Saisonstart zahlreiche Spitzenfahrer auf den „heiligen Weinberg“. Das Duo hinter der Großveranstaltung: Organisator Günther Kanzler und Streckenchef Michael Pekovics. Seit 28 Jahren garantieren sie für professionelle Abläufe. Das wissen auch Leute wie Staatsmeisterin Elisabeth Osl, Olympiateilnehmer Karl Markt oder die Junioren-Weltmeisterin im Straßenrennen, Laura Stigger, zu schätzen – alle drei gingen in Zöbing an den Start, hatten mit den Podestplatzierungen aber nichts zu tun.

Markt scheiterte im Eliterennen auf spektakuläre Weise. Bei der extrem schnellen Abfahrt Riesling-Downhill, in der Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h erreicht werden, brach sein Lenker. Er blieb aber glücklicherweise unverletzt. Ganz vorne belauerte sich indes eine vierköpfige Spitzengruppe, aus der heraus der italienische Vizeweltmeister Gerhard Kerschbaumer beim Bründlmayer-Anstieg die entscheidende Attacke setzte und dabei auch Vorjahressieger Bartlomiej Wawak distanzierte, der Zweiter wurde. Bester Österreicher: Vizestaatsmeister Max Foidl als Sechster.

Beim Eliterennen der Damen lachte Rot-Weiß-Rot vom obersten Treppchen. Vizestaatsmeisterin Lisa Pasteiner siegte überlegen vor der Ukrainerin Yana Belomoina und der Slowenin Blaza Pintaric. Bei der Clubmeisterschaft des URC Sparkasse Glas-Metallbau Renner Langenlois setzte sich Thomas Walzer vor Andreas Priesching durch.