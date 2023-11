Rosalie Steger nimmt Kurs Richtung Georgien

Die Senftenbergerin Rosalie Steger hat ein großes Ziel vor Augen: die Teilnahme an der stilrichtungsoffenen EM 2024 im georgischen Tiflis. Nachdem sie bereits bei stilrichtungsspezifischen Europa- und Weltmeisterschaften sowie 2022 in Prag bei der Team-Europameisterschaft teilgenommen hatte, wäre die Jugend- und U21 EM in Georgien ihre erste Einzelteilnahme an einem offenen Großevent. „Als ich jünger war, war es immer ein Ziel von mir und ich dachte, dass ich es auch schaffen kann. Vor zwei Jahren bis zu meiner Verletzung heuer habe ich dann jedoch ein bisschen das Ziel aus den Augen verloren. Seit ich allerdings wieder fit bin, weiß ich, dass ich dahin will und bin voll fokussiert“, schildert die 17-Jährige.

Steger weiß, dass trotz ihres jüngsten Qualierfolges in Wien die Teilnahme alles andere als ein Selbstläufer wird. Mit Sima Celo und Elena Eidler gibt es österreichweit in der U18 noch zwei weitere Topathletinnen, die auf diesen einen Startplatz für Österreich brennen. Für die drei Ausnahmetalente gilt jetzt schlicht und ergreifend das Leistungsprinzip. Wer nach den Qualiturnieren die meisten Punkte hat, bekommt das Ticket nach Georgien.

Steger weiß allerdings mit Druck umzugehen und konnte dem ersten Qualibewerb vor zwei Wochen ihren Stempel aufdrücken. Mit seinem Auftaktsieg machte der Senftenberger Rohdiamant bereits einen ersten wichtigen Schritt Richtung EM: „Für mich war der Sieg extrem wichtig und erleichternd, da ich seit meiner Verletzung richtig viel trainiert habe, um die drei Monate, in denen ich nichts machen konnte, aufzuholen.“

Training, Wille und Ehrgeiz als Stegers Geheimrezept

Vor etwa einem Jahr hatte sich im Rücken der 17-Jährigen durch Überbelastung im Training ein Gelenk verklemmt, was eine dreimonatige Zwangspause bewirkte. Nach ihrer Genesung stieg die Senftenbergerin im März jedoch sofort zielgerichtet und höchst motiviert in den Trainingsbetrieb ein. Auf ihrem harten Weg zurück zog Steger aus Erfolgserlebnissen Kraft, die ihr den nötigen Antrieb zum Weiterkämpfen gab: „Ich mache Karate, seit ich sechs Jahre alt bin, und mir macht es einfach extrem Spaß. Ich liebe es, mich mit anderen zu messen und vor allem zu gewinnen.“ Vor allem der Auftaktsieg in der Qualifikation hat der ehrgeizigen Sportlerin nochmals Extra- Motivation für die kommenden Trainings- und Wettkampfmonate gegeben. Spätestens jetzt weiß Steger, dass sich ihre Anstrengungen und Ausdauer rentiert haben, sie wieder zur österreichischen Karatespitze gehört und weiteren Erfolgen nichts mehr im Wege steht.

Bis zum zweiten Qualiturnier im Dezember stehen für das Karatetalent tägliche Trainings sowie regelmäßige Wettkämpfe auf dem Programm, die Steger für den erwarteten Dreikampf ideal vorbereiten sollen.