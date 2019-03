Obwohl der Vollkontakt für Maggie Zimierski noch Neuland ist, hat sich das Kremser Kickbox-Aushängeschild bereits in der Königsklasse des Sports etabliert. Auch bei den German Open in München, wo knapp 700 Sportler aus zwölf Nationen in den Ring und auf die Matte stiegen, bewies sie einmal mehr ihre Extraklasse.

Im Finale der Klasse bis 48 Kilogramm bekam es das Leichtgewicht mit Asude Dursun, mehrfacher Worldcupsiegerin und deutscher Meisterin, zu tun. Der Kampf über drei Runden zu jeweils zwei Minuten war ein wahrer Krimi, fiel die Entscheidung doch erst ganz zum Schluss. Beide Kämpferinnen gaben bis zum Gong alles, letztendlich spielte die Deutsche aber ihren Heimvorteil aus und fuhr einen knappen Punktsieg ein.

Zimierskis nächste Ziele: der Worldcup in Innsbruck im April und die Staatsmeisterschaft im Mai. „Technisch und konditionell ist sie auf dem richtigen Weg“, ist Kickboxclub-Obmannstellvertreter Philipp Wolgemuth zuversichtlich.