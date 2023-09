Eigenbau ist Fundament

Es war klar, dass Vorstandsriege und Präsidium des UHK Krems bei der Generalversammlung bestätigt wurden. Mit Obmann Alexander Hofmann wurde in den letzten Jahren viel in die Jugendarbeit investiert. Damit erfuhr er zu Beginn seiner Obmannschaft nicht nur Zustimmung. Inzwischen wurden die Wachauer mit fünf LM- und zwei Staatsmeistertiteln zum neuen Trendsetter beim Nachwuchs. Nach Benny Rudischer, Paul Hofmann und Mario Lippitsch werden mit Tilen Pausits und Jonathan Provin schon jetzt weitere Eigenbaugewächse langsam in die Kampfmannschaft eingebaut.

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten muss das finanzielle Fundament eines Vereins stabil bleiben. Daher scheut sich Hofmann auch nicht zu sagen, dass es kein Schiffbruch wäre, wenn der Klub in Zukunft mit noch mehr UHK-Rohdiamanten in der HLA aufläuft, dann aber bei der Titeljagd nicht gleich mitmischen kann. Ein grundvernünftiger Zugang des Klubchefs, wenn man dabei nur kurz an Westwien denkt.