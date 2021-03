Der Optimismus, den UHK-Trainer Ibish Thaqi schon vor dem Anpfiff versprüht hatte, fand dann nach 60 Minuten seine Bestätigung auf dem Parkett. Die Kremser dominierten das Überraschungsteam der Hauptrunde über nahezu 60 Minuten klar und blieben in der HLA im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen, was eine deutliche Kampfansage für die Konkurrenz ist.

Was machte diesmal den Unterschied zu den beiden Niederlagen im Grunddurchgang?

Die Torleute. Der überragende Schwazer Supergoalie Aliaksei Kishou war bis dato die Tiroler Erfolgsversicherung. Der Weißrusse wurde aber diesmal vom Kremser Gegenpart Ivan Budalić eindrucksvoll ausgestochen. „Ivan der Schreckliche“ brachte es auf gezählte 18 erfolgreiche Interventionen, während Kishou diesmal kein entscheidender Faktor für die Mannen um den Ex-Kremser Gerry Zeiner war.

UHK-Defensivblock. Den Gastgebern wurde von Beginn an sprichwörtlich die Schneid abgekauft. Sie kamen nur über die Flügel zu Torerfolgen, weil der Wachauer Abwehrriegel in der Mitte gekonnt dicht machte.

Spielverlauf. Die „Rot-Gelben“ traten von Beginn an selbstbewusst auf, lagen nach zehn Minuten bereits mit 7:3 voran und nützten das fehlerhafte Schwazer Angriffsspiel und die Glanztaten von Ivan Budalić zu schnellen, einfachen Kontertoren.

Coole Händchen der Routiniers. In den letzten zehn Minuten schöpfte die Truppe von Ralf Bergemann noch einmal kurz Hoffnung, kam auf 23:27 heran, weil bei den Kremsern durch die offensive Deckung des Gegners kurzfristig die Fehlerquote stieg (51.). Zwei Treffer von Fabian Posch zum 29:23 machten die Schwazer Hoffnungen auf einen Turnaround endgültig zunichte. Auch Jakob Jochmann traf immer wieder, wenn die Zeit in der Offensive für knapp wurde. Zudem versenkte er im Gehäuse von Kishou all seine Strafwürfe bombensicher.

Unterzahlspiel. Das Schiri-Duo Begovic/Bubalo bedachte die Wachauer mit zahlreichen - manchmal auch kleinlichen Zweimunten-Strafen, welche die Thaqi-Schützlinge zumeist geschickt über die Zeit brachten.

VORSCHAU

Krems - Ferlach, Samstag, 19.30 Uhr; Krems– Westwien, Dienstag 20.20 Uhr. In den folgenden Heimpartien könnte der UHK seine Siegesserie in der Meisterschaft fortsetzen. Sowohl die Kärntner als auch das Ensemble aus der Südstadt sind zu biegen, wenn die Wachauer ihr zuletzt gezeigtes Niveau halten. Obmann Josef Nussbaum rechnet sogar mit einem möglichen Vorstoß auf Rang 2, wenn die Konkurrenz „mitspielt“: „Schwaz hat gegen Westwien noch lange nicht gewonnen. Platz 3 sollte für uns sicher sein!“