Klaus Schuster: Der Handball ließ ihn nie los

Für Klaus Schuster, der 1986 als Teamtormann zum UHK stieß, gab es am Samstag ein Wiedersehen mit ehemaligen Mannschaftskameraden wie Thomas Aschauer und Wolfgang Jochmann. Schusters Sohn Philip ist Spielmacher beim Aufsteiger Vöslau. Ihn ereilte bei Westwien ein ähnliches Schicksal wie Jakob Jochmann. Beide wurden bei den „Glorreichen Sieben“ ausgemustert. Zum Glück für den UHK ...

„Papa“ Schuster fiebert auch auf der Trainerbank mit, scheint auf dem Wettspielblankett offiziell als Trainer auf, weil der deutsche Chefcoach Jan-Niklas Richter derzeit noch keine Lizenz besitzt.

An seine Zeit bei „Gelb-Rot“ erinnert sich der 61-Jährige gerne zurück: „Wir waren eine verschworene Gemeinschaft, wurden 1986/87 Vierte.“

„Notstopp an der Grenze war der reinste Wahnsinn“

Durch den ungarischen Trainer Attila Joosz gab es Anfang 1987 im Winter ein Kurztrainingslager in Györ. Schneefälle und starker Wind machten die Straßen unpassierbar. Die Kremser waren bei der Heimfahrt in Nickelsdorf gezwungen, sich dort für zwei Nächte in einem Gasthaus einzuquartieren. „Natürlich fiel uns dann damals jede Menge Blödsinn ein“, erinnert sich der Gymnasialprofessor an diese Episode. „Die Wirtsleute waren am Durchdrehen!“ Und Wolfgang Jochmann, damals mit dabei, fügt hinzu: „Einige Jahre später hatte ich die beiden Damen als Patienten unter meiner Obhut. Wir schlossen Frieden ...!“

Der Handball hat Schuster nie losgelassen. Als Landeskoordinator ist er in Niederösterreich für den Oberstufenhandball verantwortlich. Auch die Wr. Neustädter Damen standen so wie der frühere Teamgoalie Thomas Bauer unter seinen Fittichen: „Ich war sogar sein Klassenvorstand.“

Besonders gern erinnert er sich an die heißen Derbys zwischen dem UHK und Eggenburg: „Da ging es auf der Platte und oft auch auf den Zuschauerrängen so richtig zur Sache!“