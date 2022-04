Trendsport Discgolf ist angekommen

Werbung

Eine der am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit ist in Krems angekommen. Jeden zweiten Sonntag treffen einander rund zehn aktive Mitglieder der Danube Disc Golf Union, um im Stadtpark an ihrer Wurftechnik zu feilen.

Beim in den 1970er-Jahren in den Vereinigten Staaten entwickelten Trendsport geht es wie beim Golf darum, einen Parcours mit möglichst wenigen Versuchen zu bewältigen. Bloß gibt es beim Discgolf keine Bälle und Löcher und keinen Schläger. Spielgerät ist eine Frisbee-Scheibe, die am Ende einer Bahn in einem Ziel-Korb landen muss. Im Unterschied zu herkömmlichen Frisbees ist die Discgolf-Scheibe kleiner, hat aber ein ähnliches Gewicht. Das sorgt für ein verändertes Flugverhalten.

Jeden zweiten Sonntag trainiert die Danube Disc Golf Union Krems im Stadtpark. Im Bild: Obmann Philip Trost, Stellvertreter Reinhard Klaffel und Ehrenmitglied Konstantin Kanzian. Foto: Franz Aschauer

Profis schaffen Distanzen bis zu 180 Meter, Amateure wie Philip Trost, der sich seit zehn Jahren für den Sport interessiert und die Danube Disc Golf Union Krems im Dezember des vergangenen Jahres gegründet hat, bewegt sich inzwischen im dreistelligen Bereich. Was den Reiz für ihn ausmacht? „Es ist ein cooler Sport, der für jeden zugänglich und günstig ist. Ein Set mit drei Scheiben kostet vielleicht 30 Euro.“ Das ist auch der Grund, warum Trost große Pläne hat. Binnen drei Jahren soll der Verein über 100 Mitglieder zählen, nächstes Jahr soll eine eigene Jugendgruppe mit Trainer auf die Beine gestellt werden.

Noch davor wird in Krems ein eigener Parcours entstehen. Startpunkt ist neben dem Treppelweg im Bereich der viadonau Wasserstraßengesellschaft, die letzte der zehn zwischen 65 und 195 Meter langen Bahnen mit Championship-Körben – dadurch dürften in Krems theoretisch sogar Weltmeisterschaften ausgetragen werden – endet im Auwald. 7.000 Euro, zum Teil durch Sponsorings aufgestellt, nimmt der Verein dafür in die Hand. Anfang Juli soll mit einem großen Turnier eröffnet werden. Interessierte können jederzeit an Probetrainings teilnehmen. Termine: www.danubediscgolf.at