. Die Vorzeichen zu dieser Schlüsselpartie um ein Bonusrunden-Ticket verhießen nichts Gutes. Nach dem Abgang von Aleks Glendža nahm Gašper Hrastnik nur als moralische Unterstützung auf der UHK-Bank Platz. Der Slowene hatte sich in Hard am Knöchel verletzt und konnte schon gegen die Fivers nur mit einem getapten Fuß auflaufen. „Sein Knöchel ist noch immer stark angeschwollen. An einen weiteren Einsatz war diesmal nicht zu denken. Teamarzt Wolfgang Hagel ist aber zuversichtlich, dass Gašper am 18. Dezember gegen Ferlach wieder einsatzbereit ist“, ließ Trainer Ibish Thaqi verlauten.

Dadurch stand dem Chefcoach vom Stammpersonal mit Marko Simek, Jakob Jochmann und Gunnar Prokop eine Rückraumformation zur Verfügung, die aufgrund ihrer Körpergröße nicht gerade prädestiniert schien, die Gegner vomToreschießenabzuhalten.

Körpergröße ist kein Maßstab für Torgefahr

Der 12-fache Torschütze Jakob Jochmann strafte aber einmal mehr die Annahme Lügen, dass für Rückraumspieler eine Mindestgröße erforderlich sei ...

Im Gegensatz zu den letzten Spielen gingen die Wachauer putzmunter in diese Partie und marschierten mit den Wienern, bei denen vor allem Julian Ranftl nicht zu halten war, bis zum 10:10 im Gleichschritt. Bis zur Pause gelang es den Heimischen, sich dank einiger Glanzparaden ihres jungen Keepers Constantin Möstl ein wenig abzusetzen.

Die Kremser zeigten aber Moral, kämpften sich nach dem Wechsel erneut heran und gingen durch Jakob Jochmann erstmals in Front (22:23, Minute 46). Es entwickelte sich ein packendes Finish, bei dem die Kremser nicht wie zuletzt am Ende mit leeren Händen dastanden. Marko Katic erzielte in Unterzahl noch den Wiener Ausgleich zum 29:29, weil dem UHK durch ein Stürmerfoul das Spielgerät verlustig gegangen war. Dann lief den „Rot-Gelben die Zeit davon, um noch einen geordneten Angriff zu starten.

Mut-Injektion für die angeschlagene Moral

„Im Endeffekt ein gerechtes Remis“, bilanzierte Ibish Thaqi. „Schade, dass wir nach der Pause einige Möglichkeiten zu einer Vorentscheidung nicht nützen konnten, uns an Westwien-Keeper Constantin Möstl die Zähne ausbissen!“ Das hochverdiente Remis sollte Simek & Co wieder mit mehr Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen lassen.