Nachdem sich das team2run im letzten Jahr einer regelrechten Verletzungsserie stellen hatte müssen, wollen Wolfgang Hiller und Martin Hofbauer 2019 wieder neu durchstarten.

Den Auftakt für ein erfolgreiches neues Jahr machen soll der Crosslauf in Krems. Diesen Lauf, der zum 4-Städte-Crosscup 2019 zählt, organisier das Duo schon zum fünften Mal. Wenn am Sonntag, 13. Jänner 2019, der Startschuss fällt, wird der Gewinner erstmals via Chip-Zeitnehmung ermittelt werden. Los geht es um 10 Uhr mit dem Schülerlauf über 1,65 Kilometer. Um 10.30 Uhr stürzen sich die restlichen Athleten zum Hauptlauf (5,65 Kilometer) ins Rennen.

Die Online-Voranmeldung ist bis Freitag, 11. Jänner 2019, möglich, Nachmeldungen sind aber auch noch vor Ort möglich. Weitere Infos unter www.crosscup.at.