KREMS - FERLACH 27:24 (14:12). Das Duell um einen Bonusrundenplatz entpuppte sich von Beginn an als eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe. Die Defensive der Gastgeber ging diesmal mit großem Engagement zur Sache und zwang die Kärntner des Öfteren zu überhasteten Abschlüssen. Auf der Gegenseite ließen vermeidbare Ballverluste und Fehlwürfe im Angriff eine mögliche frühzeitige Entscheidung nicht zu. So auch beim Stand von 13:10 durch Tobias Auß (27.). Wieder einmal schafften es die Wachauer nicht, eine 2-Minuten-Bankstrafe von Matthias Rath zum Ausbau der Führung zu nützen. Mann des ersten Spielabschnitts war zweifellos UHK-Goalie Ivan Budalić. Der Kroate glänzte mit einigen bravourösen Abwehreaktionen und trug sich mit seinem Empty-Net-Goal zum 10:8 selbst in die Torschützenliste ein.

Wachauer setzten spät den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel lagen die Kremser durch Siebenmeter-Spezialist Jakob Jochmann erstmals mit vier Treffern voran (20:16, Minute 41). Wie schon so oft in den letzten Spielen begannen bei den Gastgebern plötzlich wieder die Nerven zu flattern. Ferlach arbeitete sich auf 20:19 (45.) heran. Auch die Rote Karte für Leander Krobath sorgte nicht für Beruhigung. Dean Pomorisac schaffte neuerlich den Anschlusstreffer zum 23:22 (54.). Erstmals Durchatmen konnten die "Rot-Gelben", nachdem Teamleader Jakob Jochmann mit ein wenig Glück erneut vom "Punkt" zum 24:22 traf (54.). Die Crunchtime stand dann ganz im Zeichen von Gunnar Prokop. Der Linkshänder sorgte mit zwei tollen Treffern von der rechten Außenposition für die endgültige Entscheidung.

Tore UHK Krems: Ivan Budalić (1), Tobias Auß (1), Fabian Posch (5), Kenan Hasecic (1), Gabor Hàjdu (1), Gunnar Prokop (3), David Nigg (1), Oliver Nikic (1), Gašper Hrastnik (5), Jakob Jochmann (8/5).