Kremser Kraftakt rettet die Tabellenführung

FÖRTHOF UHK KREMS - SCHWAZ HANDBALL TIROL 28:26 (12:16). Vom Anpfiff weg lief der HLA-Spitzenreiter einem Rückstand gegen selbstbewusst auftretende Tiroler nach. Tobias Auß gelang der erste UHK-Treffer erst beim Stand von 0:3 in der 6. Minute. Der Schwazer Keeper Aleksei Kishou war einmal mehr eine entscheidende Komponente des Spiels der Mannen um Gerry Zeiner. Der unbestritten stärkste Keeper der Liga steigerte mit einigen Glanzparaden die Verunsicherung im Wachauer Offensivspiel. Hinzu kam noch, dass auch die wackelige Defensive mit den Angriffen der Gäste ihre liebe Not hatte. Der Rückstand der Kremser wuchs zwischenzeitlich sogar auf fünf Tore an (8:13, Minute 24).

Der HLA-Leader reißt die Zügel endlich an sich

In der Kabine fand UHK-Trainer Ibish Thaqi wohl die richtigen Worte für die unterdurchschnittliche Vorstellung seiner Truppe. Gleichzeitig nahm er einige Umstellungen vor, die sich dann auf dem Parkett als goldrichtig erwiesen. Der Chefcoach beorderte Ivan Budalić für Lukas Domevscek ins Tor, Gašper Hrastnik auf die rechte Flügelposition und Jakob Jochmann sollte das schnelle Umschaltspiel an vorgezogener Front einleiten. Der taktische Schachzug ging voll auf, weil der Kroate im Gehäuse der Heimischen plötzlich in Manier seines Gegenübers die Schwazer plötzlich zur Verzweiflung brachte. Zudem zeigte sich auch der Deckungsblock aggressiver und stabiler als im ersten Spielabschnitt. Binnen acht Minuten hatten sich Posch & Co wieder auf Schlagdistanz herangekämpft (17:18). Die erste Ausgleichschance ließ Jakob Jochmann von der Siebenmeterlinie noch ungenützt (18:18, Minute 42). Wenig später machte es Kenan Hasecic besser und sorgte für den erstmaligen Ausgleich. Die Schlussphase entwickelte sich zu einer hochspannenden Auseinandersetzung. Zuerst sah der Schwazer Kreisläufer Balthasar Huber "Rot", nachdem er Sebastian Feichtinger kurz an die Gurgel gegangen war (48.). Im Finish setzten erneut Ivan Budalić und ein überragender Gašper Hrastnik als Vollstrecker am rechter Flügel die entscheidenden Akzente für den knappen Sieg, der gleichzeitig mit der Verteidigung der Tabellenführung in der HLA Meisterliga einher ging.

Tore UHK Krems: Gašper Hrastnik (8), Jakob Jochmann (6/3), Romas Kirveliavičius (3), Tobias Auß (2), Matthias Führer (2), Fabian Posch (2), Kenan Hasecic (2), Sebastian Feichtinger (2), Lukas Nikolic (1),

Ibish Thaqi (Trainer UHK Krems): "Ohne Emotion kann man kein Spiel gewinnen. Wir waren in den ersten dreißig Minuten schlichtweg tot, hatten kein Tempo im Angriff und auch schlecht verteidigt. Nach der Pause ist den Burschen der Knopf aufgegangen. Ivan Budalić hat der Abwehr den nötigen Rückhalt gegeben. Der Sieg war glücklich, aber dennoch nicht unverdient."

Frank Bergemann (Trainer Schwaz): In der Schlussminute hatten wir noch den Matchball zum Remis. Aus meiner Sicht hätten wir uns aufgrund der ersten Spielhälfte zumindest ein Unentschieden verdient.