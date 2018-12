Ein Jahreswechsel, ohne vorher am Silvesterlauf in Krems teilgenommen zu haben: für viele Laufsportler undenkbar. Die Traditionsveranstaltung am 31. Dezember geht heuer bereits in die 38. Runde, und die kann gleich mit einigen Neuerungen aufwarten.

Die Zeitnehmung funktioniert erstmals mittels elektronischer Chips, die den Läufern zur Verfügung gestellt werden. Auch Eigenchips können mitgenommen werden. Ebenso neu: nur für den Wettbewerb angefertigte Pokale, Warengutscheine für alle Klassensieger der Läufe über fünf und zehn Kilometer und ein neues Finisher-Geschenk. „Was das ist, wollen wir aber noch nicht verraten“, möchte Organisator Fred Wöber die Teilnehmer überraschen.

400 Läufer stürzten sich im Vorjahr über die Strecke im einzigartigen Ambiente der Kremser Altstadt. Ähnlich viele Teilnehmer hätte Wöber gerne auch in diesem Jahr wieder. Im Vorjahr holte sich der Ungar Sandor Fonyo den Sieg, gefolgt von den Lokalmatadoren Wolfgang Hiller und Martin Hofbauer. Das Duo kann verletzungsbedingt heuer wahrscheinlich nicht eingreifen.