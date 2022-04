Kremser strauchelten in Linz

Werbung

HC LINZ AG - FÖRTHOF UHK KREMS 32:29 (15:15). Die Kremser passten sich gleich in den ersten Minuten dem winterlichen Aprilwetter an und lagen nach nicht einmal zwei Minuten mit 0:3 zurück. Erst langsam fanden Jochmann & Co in die Partie und konnten durch Fabian Posch erstmals gleichziehen (6:6, Minute 11). Als Matthias Führer die Kremser erstmals mit 9:8 in Führung brachte, schienen die "Gelb-Roten" schön langsam ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Die Ernüchterung folgte kurz vor der Halbzeit, als die Gastgeber praktisch mit der Pausensirene die Zwei-Tore-Führung der Wachauer noch egalisierten.

"Fižu" " stahl seinem Ex-Team die Show

Schon im ersten Spielabschnitt war der Lucijan "Fižu" "Fižuleto, Mitglied der Kremser Meistermannschaft von 2019, nicht in den Griff zu bekommen. Wenn der Slowene einmal nicht erfolgreich abzog, dann fanden seine Zuspiele stets einen idealen Abnehmer. Der zuletzt hoch gepriesene UHK-Defensivblock wirkte des Öfteren überfordert und fing sich in der zweiten Halbzeit schnell wieder einen Viertore-Rückstand ein (17:21, Minute 41). Unpräzise Abschlüsse, die mehrmals zu einer Beute des Linzer Torhüterduos Bokesch/Zwickelhuber wurden, ließen die Wachauer nie näher als auf zwei Tore herankommen (26:28, Minute 55). So hatten die Heimischen aber auch im Finish den längeren Atem, zogen locker auf 30:26 davon und brachten die Punkte sicher ins Trockene.

Dementsprechend nüchtern fiel die Analyse von Trainier Ibish Thaqi aus: "Wir schafften es diesmal nicht, den Kampf anzunehmen. Die hohe Fehlerquote im Angriff sowie der fehlende Zugriff in der Defensive steigerte die Verunsicherung, sodass die Linzer völlig verdient als Sieger vom Platz gingen."

Tore UHK Krems: Sebastian Feichtinger (6), Matthias Führer (5), Gašper Hrastnik (4), Tobias Auß (4), Fabian Posch (2), Kenan Hasecic (2), Jakob Jochmann (2), Marko Simek (2), Romas Kirveliavičius (1), Stephan Wiesbauer (1).