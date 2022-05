Neue Führung will für frischen Wind sorgen

Werbung

Die beiden Corona-Jahre gingen durch die Einschränkungen des Tennisbetriebes nicht spurlos am Kremser Traditionsklub vorbei. Nun will das neue Führungsduo in allen Belangen voll durchstarten.

„Der Sanierungskurs zeigt bereits Früchte. Wir sind derzeit schuldenfrei und wollen uns nun auf die Modernisierung und Renovierung der Anlage konzentrieren“, erläutert Präsident Richard Grasl die nächsten Vorhaben. Den sportlichen Schwerpunkt soll eine intensive Nachwuchsarbeit bilden.

„Der Zulauf ist gegenwärtig enorm. Mit den Kindern und Jugendlichen verschlägt es auch meistens die Eltern auf unsere Plätze, was das Vereinsleben enorm bereichert“, so der neue KTK-Präsident.