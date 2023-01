Badminton: Die schnellste Ballsportart der Welt

Werbung

Badminton ist weitaus mehr als Federball, das Ballspiel, welches man hauptsächlich aus seiner Jugend kennt. Bei der schnellsten Ballsportart der Welt ist eine Kombination aus Geschwindigkeit, Reaktion, Ausdauer und Kreativität gefragt, um am Ende als Sieger vom Spielfeld zu gehen. Die Weltspitze des Sports kommt aus dem asiatischen Raum und Skandinavien. In Einzelbewerben erreichen die schnellsten der durchschnittlich 2.000 Ballwechsel pro Spiel rund 400 Kilometer pro Stunde.

Doch auch bei Anfängern und Quereinsteigern kommen Ballwechsel schon rasch zustande und der Sport ist von Beginn weg sehr kurzweilig. Die Spieler, völlig gleich, ob im Einzel oder Doppelbewerb, müssen mit Taktik, überraschenden Schlägen oder einer besseren Fitness versuchen, ihr Gegenüber zu besiegen. Neben der Freude an der Bewegung bietet Badminton somit die perfekte Möglichkeit zum Stressabbau, zur Steigerung des Koordinationsvermögens, und zudem ist es auch ein sehr wirkungsvolles Herz-Kreislauf-Training.

All die aufgezählten Benefits der schnellsten Ballsportart der Welt können auch im Bezirk Krems befriedigt werden. Die Union Badminton Krems besteht seit dem Jahr 1958 und bietet sowohl Hobbyspielern als auch Leistungssportlern eine Heimat.

Januar als kostenloser Probemonat für Erwachsene

Neben dem Erwachsenenbereich verfügt der Verein auch über eine eigene Nachwuchsarbeit, aus der in der Vergangenheit schon mehrmals Staats- und Landesmeister hervorgegangen sind. Auch bei der Städteolympiade, an welcher die Kremser Delegation alle vier Jahre teilnimmt, ist die Union Badminton Krems stets mit einem Team Jugendlicher bei dem Turnier vertreten, um dem Nachwuchs erste Erfahrungen auf internationalem Boden zu ermöglichen.

Aktuell trainiert der Badmintonverein an zwei verschiedenen Wochentagen, ein Mal im Schulzentrum Krems, am zweiten Trainingstag befinden sich die Ballsportler in der Turnhalle der HTBLA.

Um die Neujahrsvorsätze nach mehr Bewegung und Sport im ersten Monat des Jahres 2023 einzulösen, lädt der Verein alle interessierten Erwachsenen ein, den ganzen Jänner über Badminton kostenlos auszuprobieren. Anfänger und Quereinsteiger erhalten Hilfestellung durch die Vereinsmitglieder. Mitzubringen ist außer Sportbekleidung und Turnschuhen eine Portion Motivation. Bälle und Schläger werden von der Union zur Verfügung gestellt.