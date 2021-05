UHK KREMS - FIVERS MARGARETEN 29:30 (16:16). Das erste Drittel des Spiels wurde nahezu im Gleichschritt absolviert (10:10, Minute 18). Nachdem Marin Martinović von der Siebenmeterlinie in UHK-Goalie Goalie Ivan Budalić seinen Meister fand, bekamen die Wachauer, erstmals seit einem halben Jahr wieder mit ihren Fans im Rücken, plötzlich Oberwasser. Das Heimteam baute den Vorsprung in der Folge sogar auf drei Treffer aus (14:10, Minute 23). Jochmann & Co schafften es aber nicht, mit einer klaren Pausenführung in die Kabine zu gehen. "Die Burschen haben offensichtlich unbewusst einen Gang zurückgeschaltet", sucht Trainer Ibish Thaqi eine Erklärung, dass dieser mögliche psychologische Vorteil leichtfertig aus der Hand gegeben wurde.

Fivers-Siegestor war mit "Glückflügeln ausgestattet

Im zweiten Spielabschnitt wechselte mehrmals die Führung, bevor Göttin Fortuna in der hitzigen "Crunchtime" mit den Wienern liebäugelte. Vier Minuten vor dem Ende sorgte Gunnar Prokop mit dem 29:28 für die letzte UHK-Führung. Lukas Hutecek glich postwendend aus. Dann kassierte Gašper Hrastnik eine 2-Minuten-Strafe, die in dieser Phase überhart war. Gleich danach landete ein Wurf von Gunnar Prokop zu allem Überdruss nur an der Torumrandung. Auch der Siegestreffer der Margaretner entstand auf kuriose Weise: Ein abgewehrter Ball vom rechten Flügel landete vis-a-vis in den Händen von Erich Damböck, der die Kugel endgültig im Gehäuse der "Rot-Gelben" zum 29:30 unterbrachte, wobei nicht ganz klar war, ob er beim Absprung bereits auf der Torwurflinie stand.

Als Vater des Sieges könnte man Fivers-Goalie Wolfgang Filzwieser sehen. Der frühere "Kremser Hexer" hatte einige hundertprozentige Möglichkeiten seines Ex-Klubs zunichte gemacht und sein Gegenüber Ivan Budalić klar in den Schatten gestellt. Die Performance der beiden Torhüterpaare sprach mit 13:7 erfolgreichen Interventionen klar für das Ensemble von Peter Eckl. "Ivan hatte zuletzt starke Probleme mit seinen Abduktoren und war alles andere als fit in diesen Schlager gegangen", nahm Thaqi den jungen Kroaten aus der Kritik. "Wir stecken aber nicht auf und werden versuchen, in der Hollgasse zurückzuschlagen", gab sich der Chefcoach kämpferisch. "Das ist uns auch zuletzt schon gelungen und am Dienstag wieder durchaus möglich!"

Tore UHK Krems: Jakob Jochmann (7/2), Gunnar Prokop (7), Fabian Posch (4), Gašper Hrastnik (4) Tobias Auß (3), Lukas Nikolic (2), Sebastian Feichtinger (2); Tore Fivers: Lukas Hutecek (7/1), Nikola Stevanović (6), Erich Damböck (5), Marin Martinović (4), David Brandfellner (3), Tobias Wagner (2), Lukas Gangel (1), Vincent Schweiger (1), Markus Kolar (1); Kremser Sporthalle 500 Zuschauer; Schiedsrichter; Begovic/Bubalo (55 Minuten gut, in der "Spitz-auf-Knopf"-Phase fehlte ein wenig Fingerspitzengefühl).