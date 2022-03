Kremser zwingen "Rote Teufel" in die Knie

FÖRTHOF UHK KREMS - ALPLA HARD 25:22 (13:9). Zweimal mussten die "Roten Teufel" aus dem Ländle bisher im Grunddurchgang nach Spielschluss unter die kalte Dusche. Zweimal hieß der Gegner UHK Krems. Vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse entwickelte sich eine spannende Partie, die alles zu bieten hatte, was den Handballsport so reizvoll macht. Bis zum 6:6 marschieren beide Teams im Gleichschritt (18.), ehe sich ein vergebener Strafwurf von Marko Simek und die rote Karte für Jakob Jochmann (kann man geben, muss man aber nicht) sich zu einem vorentscheidender Bremsklotz zu entwickeln drohte. Das Gegenteil war der Fall. Die Gastgeber wirkten in ihren Aktionen noch entschlossener, während sich die Vorarlberger immer mehr an der UHK-Goalie Thomas Eichberger die Zähne ausbissen. Der Neuzugang mit Teamerfahrung kam auf 19 erfolgreiche Interventionen, darunter auch zahlreiche Hochkaräter. Den Kremser kam noch zugute, dass sie seit langem wieder in stärkster Besetzung antreten konnten und der Ausfall von Spielmacher Jakob Jochmann durch Kapitän Marko Simek sehr gut kompensiert werden konnte. Der Pausenstand mit einer Vier-Tore-Führung war dadurch hochverdient.

Rot für "Kiwi" zündete erneut den Kremser Turbo

Nach dem Seitenwechsel folgte die beinahe schon oblige Schwächephase der "Rot-Gelben", mit fehlerhaften Zuspielen und dadurch resultierenden Ballverlusten. Der Weckruf war eine neuerlich eine rote Karte. Erwischt hatte es Romas Kirveliavičius mit seiner dritten 2-Minuten-Hinausstellung. Die daraus resultierende Führung der Harder durch Luka Raschle zum 15:16 (44.) sollte die einzige des regierenden Meisters bleiben. Der Kremser Defensivblock mit dem überragenden Thomas Eichberger machte Luke dicht, was die Harder Angriffsmaschinerie zeitweise völlig außer Tritt brachte. Fünf Minuten vor dem Ende lagen die Wachauer wieder mit 21:18 in Front und ließen sich diesen Vorsprung bis zur Schlusssirene nicht mehr nehmen.

Ibish Thaqi (Trainer UHK Krems): Das war zweifellos unsere beste Saisonleistung, auf die wir in den nächsten Spielen aufbauen können. Endlich herrschte auf den vollen Rängen in der Halle wieder eine phantastische Stimmung, die das Team zusätzlich pushte.

Tore UHK Krems: Fabian Posch (6), Matthias Führer (5), Marko Simek (4/2), Romas Kirveliavičius (3), Sebastian Feichtinger (2), Jakob Jochmann (1), Lukas Nikolic (1), Gašper Hrastnik (1), Tobias Auß (1), Gabor Hàjdu (1); Tore Hard: Ivan Horvath (6), Jadranko Stojanović (6), Dominik Schmid (3), Niko Schnabl (3/2), Luka Raschle (3), Karolis Antanavicius (1).