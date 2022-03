Mountainbike-Elite am Zöbinger Heiligenstein

Werbung

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Am kommenden Wochenende steht für viele Mountainbiker aus der Profiszene und dem Hobbysport ein mittlerweile zum Fixpunkt avanciertes Event am Programm, die KTM-Kamptal Trophy. Die mittlerweile größte Mountainbike-Veranstaltung Österreichs ist der Startschuss für die neue Saison. Heuer feiert der Veranstalter URC Langen lois unter der organisatorischen Leitung von Günther Kanzler das 30-jährige Bestehen des Rennens inmitten der Langenloiser und Zöbinger Weinberge. Um die 30. Ausgabe des Mountainbike-Events gebührend zu feiern, gibt es eine Premiere. Zum ersten Mal werden die Rennen der Elite am Sonntag per Livestream übertragen.

Den Start am Samstag machen die Hobbyklassen (ab 10 Uhr). Den herrlichen Panoramablick beim „Riesling-Downhill“ müssen sich die Freizeitradler allerdings erst verdienen, denn die knackigen Anstiege auf die Weinberge könnten bei manchen Hobbysportlern zu solch frühem Zeitpunkt in der Mountainbikesaison für brennende Oberschenkel sorgen. Der Samstagnachmittag steht ganz im Zeichen des Nachwuchses. Die Youngsters aus dem ganzen Land treffen bei der Kamptal-Trophy auf ihre internationalen Konkurrenten und dürfen sich auf einen sportlich wertvollen Leistungsvergleich freuen.

Am zweiten und letzten Tag des Events stehen die Eliterennen am Programm. Fix am Start ist unter anderem die zweifache Junioren-Weltmeisterin Laura Stigger und die österreichische Staatsmeisterin 2021, Mona Mitterwallner. Auch Olympiastarter Max Foidl kommt nach Zöbing.

Der Live stream kann auf der Facebook-Seite des URC Langenlois und Sportland NÖ verfolgt werden.