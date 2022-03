Zöbing: Vorjahressieger wiederholten Triumphe

Werbung

Der Wettergott meinte es gut mit Veranstalter Günther Kanzler und seinem Team, frühlingshafte Temperaturen sorgten für optimale Voraussetzungen, um am Zöbinger Heiligenstein in die Cross-Country-Saison zu starten. Auch Sportlandesrat Jochen Danninger ließ sich die KTM Kamptal Trophy nicht entgehen und fieberte bei den Rennen der Eliteklassen eifrig mit. „Die KTM Kamptal Trophy beweist eindrucksvoll, dass Niederösterreich die besten Voraussetzungen bietet, um oft und gerne in die Pedale zu treten. Der Radsport zählt zu den beliebtesten Sportarten in unserem Bundesland und bietet die perfekten Möglichkeiten für alle Alters- und Leistungsklassen“, so Danninger.

451 Athleten aus 14 Nationen waren am Start

Der Sportlandesrat und die insgesamt rund 1.500 Besucher, die sich an den zwei Bewerbstagen an den Schlüsselstellen des wohl bekanntesten Rieslingbergs Österreichs eingefunden hatten, sahen in jeder Klasse spannende Rennen. Insgesamt kämpften 451 Teilnehmer aus 14 Nationen um den Sieg in den diversen Bewerben. Ein großes Highlight zum 30-Jahr-Jubiläum der KTM-Kamptal Trophy war die erstmalige Liveübertragung der Eliterennen am Sonntag. Pünktlich um 9.30 Uhr fiel der Startschuss bei den Elite Junioren, wo sich der Tscheche Patrik Czerny zum Sieger krönte. Bei den Elite Damen erlebten die Zuschauer einen überragenden Start-Ziel-Sieg der Österreicherin Mona Mitterwallner, die auch schon im Vorjahr triumphiert hatte. Für die Nummer neun der UCI-Weltrangliste war der Sieg wichtig fürs Selbstvertrauen, wie sie im Interview verriet. Für die bevorstehende Weltmeisterschaft folgte von der österreichischen Staatsmeisterin eine klare Kampfansage: „Ziel ist immer das Regenbogentrikot!“ Neben Mitterwallner schafften es vier weitere Österreicherinnen unter die Top Ten.

Das abschließende Rennen der Elite Herren war ebenso von der ersten Runde an eine eindeutige Angelegenheit, die aktuelle Nummer drei der Weltrangliste Ondrej Cink (CZE) verteidigte den Sieg aus dem Vorjahr souverän. 30 Sekunden nach dem Tschechen kam der junge Österreicher Mario Bair als Zweiter ins Ziel, der österreichische Staatsmeister Max Foidl erreichte den sechsten Platz.

Bereits am Samstag waren die Rennen der Nachwuchsklassen und der Amateure über die Bühne gegangen. Hier siegten Johannes Poyntner und Elke Innerebner. Für jeden der 451 Starter gingen zwei Euro als Spende an die Ukraine-Hilfe, der URC Langenlois rundete die Summe auf 1.000 Euro auf.