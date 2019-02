Strahlender Sonnenschein und erträgliche Temperaturen – es hätte keine besseren Bedingungen für die Premiere der Schneerosenrallye in und um Langenlois geben können. Hunderte Motorsportbegeisterte pilgerten an die Strecken, die viele Weinberg-Kilometer zu bieten hatten – ein Alleinstellungsmerkmal in der Austrian Rallye Challenge (ARC), deren Auftaktveranstaltung die Schneerosenrallye war.

Winzer-Kritik: „Das ist natürlich eine Belastung für sie“

Organisator Helmut Schöpf resümierte höchst zufrieden: „Das Fahrerfeld und die Zuschauer waren begeistert. Auch die Gemeinden haben sich bislang nur positiv geäußert.“ Kritische Stimmen habe es im Vorfeld bloß von Winzern gegeben, die derzeit mit den Schneide-Arbeiten in den Weingärten beschäftigt sind und aufgrund der Straßensperren am Samstag pausieren mussten. „Das ist natürlich eine Belastung für sie“, zeigte Schöpf Verständnis.

Sportlich waren die Blicke der heimischen Zuschauer auf die beiden Lokalmatadore Markus Kroneder und Harald Ruiner mit ihren Beifahrern Harald Zehetbauer und Ramona Charvat gerichtet.

Für das Duo lief es aber nicht nach Wunsch. Kroneder musste wegen eines technischen Defekts schon nach der ersten Sonderprüfung (SP) das Handtuch werfen. Nicht viel besser erging es Ruiner, der nach einem Ausrutscher in SP sechs im Acker landete und stecken blieb. „Es sind zwar gleich 15 Zuschauer gekommen, um mir zu helfen, ich bin aber nicht mehr weggekommen“, so Ruiner.

Den Sieg holte sich das favorisierte Tschechen-Duo Roman Odlozilik/Martin Turecek.