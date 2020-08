Bereits zum dritten Mal startet der Ultracyclist des URC Langenlois, Christian Sinek, am 12. August in eines der härtesten Radrennen, das Race Around Austria (RAA). Dabei müssen 1.470 Kilometer und circa 15.000 Höhenmeter überwunden werden.

Das Rennen wird als Non-stop- Rennen ausgetragen. „Mein Ziel ist es, unter 78 Stunden für das Rennen zu brauchen“, erklärt Sinek.

Start und Ziel sind wie in den letzten Jahren im oberösterreichschen Sankt Georgen im Attergau. Um in der Karenzzeit zu finishen, benötigen die Teilnehmer des Bewerbes eine Zeit unter 89 Stunden. Beim Rennen durch das ganze Land wird Sinek von zwei 3er-Teams betreut.

Mit an Bord ist sein langjähriger Trainingspartner Erwin Kazmirski, mit dem der Extremsportler im letzen Jahr das RAA Extreme im 2er-Team auf Platz zwei absolviert hat. Im Jahr 2021 will Sinek mit seinem Partner Kazmirski wieder beim Rennen vertreten sein.