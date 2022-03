Gelungene Premiere für Höbenbacher Elias Eischer

Über ein geglücktes Debüt auf internationaler Ebene durfte sich am vergangenen Wochenende Elias Eischer freuen. Der Höbenbacher nahm am OPA Alpencup im italienischen Sappada teil und beendete zwei Rennen als bester Österreicher. Über die 7,5 Kilometer klassisch landete Eischer in der Jugend-Klasse, in der der 14-Jährige einer der jüngsten Teilnehmer war, auf dem 25. Gesamtrang. Bei der Mixed-Staffel im Skating über 3,3 Kilometer erzielte das Nachwuchsass der Ski-Akademie Schladming die 14.-beste Teilzeit. In 7:10 Minuten war Eischer der schnellste Athlet seines Jahrgangs. Das Team holte den elften Rang.