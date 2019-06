In Krems gingen heuer im Rahmen der Laufolympiade 2.000 junge Athleten an den Start. Unter ihnen auch zahlreiche Teilnehmer aus den Kremser Schulen.

Dritter im Kinder-Medaillenspiegel

Felix Aubrunner vom BRG Krems erzielte dabei einen Doppelsieg: Beim 50-Meter-Sprint war er in einer Zeit von 7,53 Sekunden jahrgangsübergreifend der Schnellste. Und auch beim 400-Meter-Lauf war er in 1:13:60 Minuten nicht zu biegen. Und das, obwohl er zwischenzeitlich gestürzt war und sich erst wieder aufrappeln musste. Bei den Mädchen erspurtete sich mit Bianca Wallechner ebenfalls eine Schülerin des BRG den Sieg über die 50 Meter. Im 400-Meter-Lauf war Nicole Hollan von der NMS Weitra am schnellsten.

Im Medaillenspiegel des Kinderberwerbes hatte schlussendlich die Volksschule Horn die Nase vorne, gefolgt von der Volksschule Stein und dem BRG Krems.

Im Jugendbewerb schlug Niklas Lenz vom BG/BRG Gmünd der bis zu vier Jahre älteren Konkurrenz und sicherte sich in 7,49 Sekunden die Tagesbestzeit über die 60 Meter. Bei den Mädchen ging der Sieg ins Burgenland, Emily Mariel vom Gymnasium Eisenstadt war mit ihren 8,18 Sekunden nicht zu schlagen. Bei den 600-Meter-Läufen durfte wieder ein Kremser Schüler jubeln. Rene Holzinger war in 1:33:37 Minuten der Tageschnellste. Bei den Mädels siegte Elena Oels vom BG Zwettl.

Die meisten Medaillen im Jugendbewerb sammelte das BG/BRG Waidhofen/Thaya.