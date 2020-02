Der Gesamtsieger der Waldviertler Crosslaufserie heißt heuer Martin Hofbauer vom Team2run! Er triumphierte bei der sechsten Station in Schwarzenau und hat damit den vorzeitigen Gesamtsieg in der Tasche. Er trat insgesamt viermal bei der Crosslaufserie an und holte jedes Mal den Tagessieg.

„Vier Starts und vier Siege sind natürlich etwas ganz Besonderes.“Martin Hofbauer sicherte sich im Eiltempo den Sieg bei der Crosslaufserie.

Nach seiner Erkrankung konnte Hofbauer die letzten zwei Wochen wieder trainieren und entschied sich für eine Teilnahme in Schwarzenau. Der Lauf wurde aufgrund von Rodungsarbeiten von 7,55 Kilometer auf 6 Kilometer verkürzt. Bei strahlendem Sonnenschein startete Hofbauer und übernahm bereits nach wenigen hundert Metern die Führung. Nach 1,5 Kilometern konnte er auch seinen Konkurrenten Stefan Apfelthaler hinter sich lassen und baute den Vorsprung bis zum Ziel aus.

Mit einer Zeit von 21:19,5 Minuten und 30 Sekunden Vorsprung auf Apfelthaler holte sich Hofbauer den Tagessieg. Er sicherte sich mit dieser grandiosen Leistung auch den vorzeitigen Sieg in der Gesamtwertung. Für diesen braucht es vier Teilnahmen bei der Crosslaufserie. Nach den Tagessiegen bei den Läufen in Sallingstadt, Horn und Zwettl kletterte er mit dem ersten Platz in Schwarzenau in der Gesamtwertung ganz nach oben.

„Vier Starts und vier Siege sind natürlich etwas ganz Besonderes. Es freut mich sehr, dass ich damit schon heute den Gesamtsieg in der Wald4tler Crosslaufserie 2019/2020 fixieren konnte“, jubelte Hofbauer. Sein Kollege Wolfgang Hiller gewann die Serie zuletzt 2017/18. Das letzte Rennen findet in Echsenbach statt. „Ich werde nun mal schauen, wie es mir die nächsten Tage geht, und dann entscheiden, ob ich auch beim Finale in Echsenbach in einer Woche am Start stehe“, kommentierte Hofbauer seinen möglichen Start.