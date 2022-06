1.700 Kinder bei Laufolympiade

Werbung

Der Bundessportplatz Krems stand am 20. und 21. Juni ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen im Alter von drei bis 20 Jahren. Insgesamt mehr als 1.700 Kinder nahmen bei der NÖ Sparkassen Laufolympiade in der Bezirkshauptstadt teil. Der größte Teilnehmerkreis gehörte dem Bundesrealgymnasium Ringstraße an, mit über 200 SchülerInnen stellte die Schule einen neuen Teilnahmerekord auf.

Die Kinder und Jugendlichen konnten sowohl über die Sprintdistanz (50 und 60 Meter), als auch über die Langstrecke (400 und 600 Meter) ihrer Freude am Sport Ausdruck verleihen. In der Kinderwertung über 50 Meter setzte Dominik Willner (VS Lengenfeld) ein Ausrufezeichen – mit 7,68 Sekunden kam der Schüler nahe an den Olympiarekord heran. Den Mädchensprint gewann Alja Ajanovic von der International School Krems in 8,62 Sekunden. Über die 60-Meter-Distanz konnte Christina Hölzl (BRG Krems Ringstraße) einen Überraschungserfolg landen.

Den Sieg im 400 Meter Lauf sicherte sich Willner, der somit einen Doppelerfolg feiern durfte. In einem knappen Rennen über die längste Distanz (600 Meter) überquerte Theresa Schindler (NNÖMS Gföhl) als Erste die Ziellinie. In der Volksschulwertung konnte die PVS Mary Ward ihren ersten Sieg verzeichnen (14 Medaillen), die Medaillenwertung der Unterstufen entschied das BRG Kremszeile mit 10 Medaillen für sich und verteidigte damit den Sieg aus 2019. In der Oberstufenwertung hatte das BG/BRG Waidhofen an der Thaya die Nase vorn.