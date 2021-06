Lange haben der Veranstalter des Wachaumarathons, Michael Buchleitner und sein Team, darauf gewartet, nun ist es offiziell: Der 23. Wachaumarathon wird im Jahr 2021 stattfinden.

Heuer wie gewohnt

Nachdem der Event in der Wachau letztes Jahr coronabedingt ausgebremst worden war, wird dre internationale Lauf event heuer sogar unter den gewohnten Rahmenbedingungen ausgetragen werden können. Die angekündigten Lockerungen für große Events spielen Buchleitner und seiner Crew in die Karten, um am 18. und 19. September viele Teilnehmer und Schaulustige in der Wachau begrüßen zu können.

Online-Anmeldung seit 11. Juni möglich

Für all jene, die beim Wachaumarathon an den Start gehen möchten, ist bereits seit dem 11. Juni die Online-Anmeldung freigeschaltet. „Wir haben vergangene Woche mit voller Kraft mit den Endvorbereitungen begonnen und vergangenen Freitag die Anmeldung geöffnet“, zeigt sich Veranstalter Buchleitner erfreut.

Das Motto der 23. Auflage des Traditionslaufs lautet „weinmalig – Wir laufen wieder“. Vor allem bei Hobby- und Genussläufern ist der Marathon wegen seiner gefälligen Streckenführung sehr beliebt, Buchleitner hofft, diese auch in diesem Jahr mobilisieren zu können.

Allerdings trifft der Wachaumarathon heuer auf ungewohnt große Konkurrenz von Laufevents, denn viele wurden vom Frühling in den Herbst verschoben. Der Vienna City Marathon wird eine Woche früher ausgetragen, trotz der Vielzahl an Konkurrenz „überwiegt aus Veranstaltersicht auf jeden Fall die Freude“.