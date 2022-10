Doppelsieg für Lauf-Ass Philipp Gintenstorfer

Werbung

Für ULC-Langenlois-Athlet Philipp Gintenstorfer stand am vergangenen Samstag der letzte von sieben Bewerben des Waldviertelcups an. Den Gesamtsieg konnte er schon vor dem Start in Litschau fixieren. Ohne direkte Konkurrenz – der Zweitplatzierte Martin Hofbauer war nicht am Start – lief der Gesamtsieger im Alleingang ein hohes Tempo und kam mit mehr als zweieinhalb Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Stefan Apfelthaler ins Ziel. In 30:11 Minuten absolvierte Gintenstorfer die 8,8 Kilometer lange Strecke um den Herrensee, damit konnte er auch seine persönliche Bestzeit auf dieser Strecke um über eine Minute verbessern. Nach 2013 und 2019 krönte sich das Lauf-Ass bereits zum dritten Mal zum Gesamtsieger des Waldviertelcups.

Bereits am nächsten Tag stand für den Laufsportler in Hollabrunn eine weitere Titelentscheidung auf dem Programm. Nachdem Gintenstorfer die ersten drei Rennen des Schmidatalcups für sich entscheiden hatte können, war es das Ziel, mit dem vierten Sieg im vierten Rennen den Bewerb mit einer perfekten Bilanz zu beenden. Trotz der intensiven Performance am Vortag zeigte sich der Ausdauersportler in einer guten Verfassung und feierte über die 10,3 Kilometer lange Laufstrecke bei perfekten Wetterbedingungen einen klaren Start-Ziel-Sieg. Mit mehr als sechs Minuten Vorsprung holt sich Gintenstorfer in beeindruckender Weise den Gesamtsieg und stellt in 35:30 Minuten auch einen neuen Streckenrekord auf.

Nach erfolgreichen Wochen und Monaten stehen für den Läufer des ULC Langenlois vor dem Winter noch einige Bewerbe an, bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht. Im Frühling 2023 will Gintenstorfer nach der großen Dominanz auf den kürzeren Distanzen nun den Fokus wieder mehr auf den Halbmarathon zu legen. Das große Ziel: eine neue persönliche Bestzeit. Die stammt aktuell noch aus dem Jahr 2016 mit 1:12:52 Stunden. „Ein ambitioniertes, aber auf jeden Fall schaffbares Ziel“, zeigt sich Gintenstorfer selbstbewusst.