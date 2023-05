Furth-Göttweig: DPU-Dominanz und ein Brüderpaar im Duell

Auch wenn die ganz großen Namen dieses Jahr fehlten: Der Furth-Göttweiger Donaulauf geizte nicht mit sportlichen Glanzleistungen und Kuriositäten. So etwa beim Hobbylauf über 4,9 Kilometer, den ein Brüderpaar aus Höbenbach im Zielsprint unter sich ausmachte. Elias Eischer, einer der größten rot-weiß-roten Nachwuchshoffnungen im Biathlon und Langlauf, hatte um nicht einmal eine Sekunde das Nachsehen gegenüber seinem drei Jahre älteren Bruder Jakob, der mit einer Zeit von 17:36 Minuten über den Sieg jubeln durfte. Nicht ganz so eng her ging es bei den Damen. Bettina Vogler holte in 22:45 Minuten Platz eins vor Iva Steirer (23:53) vom TriTeam Krems und Heide Herz (24:03) vom Lauftreff Grafenegg.

Der Hauptlauf über 12,3 Kilometer, die klassische Drei-Brücken-Runde, war gänzlich in der Hand des Laufteams der Kremser Danube Private University (DPU). Philipp Eyben holte in 46:20 Minuten den Herren-Sieg vor Elias Koller (46:33) und IMC-Geschäftsführer Udo Bränd- le (48:10). Letzterer hatte im Nachgang des vom USV Furth in Zusammenarbeit mit dem team 2run organisierten Laufs ein großes Kompliment parat: „Es ist bewundernswert, wie lokale Vereine solche Veranstaltungen organisieren. Und ich finde es super, dass so viele Unternehmen in der Region den Sport in all seinen Facetten fördern.“ Bei den Damen siegte mit Kristin Sander (52:53) ebenfalls eine Athletin des DPU-Laufteams. Die weiteren Podestplätze gingen nach Langenlois, Jennifer Straub holte in 53:39 Minuten Platz zwei, Barbara Kiener (56:04) wurde Dritte.

Das Organisationsteam rund um Alfred Steininger durfte sich über mehr als 300 Teilnehmer freuen, was einen neuen Rekord bedeutet. Auch bei den drei Kinderläufen herrschte reger Andrang. „Das freut mich natürlich besonders. Es war wirklich ein gelungenes sportliches Event für Jung und Alt“, sagt Steininger, der bereits der fünften Auflage des Furth-Göttweiger Donaulaufs im kommenden Jahr entgegenfiebert.