Der Silvesterlauf in Krems ist für Wolfgang Hiller und Martin Hofbauer vom „team2run“ ein Highlight des Jahres. Das heimische Duo fiel im Vorjahr verletzungsbedingt aus, will aber heuer ein fulminantes Comeback feiern.

Hiller holte zuletzt beim Ad ventlauf in Grafenegg den Sieg. Beim anspruchsvollen „Sturm auf die Warte“ im November meldete er sich nach einer fast eineinhalbjährigen Wettkampfpause lautstark zurück.

Hofbauer ist ebenfalls in Form und heiß auf die heimische Traditionsveranstaltung. Zuletzt ließ er beim Crosslauf in Zwettl die gesamte Konkurrenz hinter sich. Den anschließenden Cross-Run ließ er ausfallen, um sich voll auf das Training für das Highlight Silvesterlauf zu konzentrieren: „Ich bin guter Dinge, verletzungsfrei unterwegs und will eine starke Vorstellung liefern.“

Sein letzter Formtest beim Grafenegger Adventlauf war vielversprechend. Über die fünf Kilometer bekam das restliche Starterfeld nur seinen Rücken zu sehen. „Die Richtung stimmt auf alle Fälle, und ich schaue — sportlich gesehen — wieder zuversichtlich in die Zukunft“, kommentiert Hiller seinen Erfolg beim Adventlauf.

Ein kleiner Rückschlag: eine krankheitsbedingte Trainingspause. Aber am 31. Dezember wollen Hiller und Hofbauer in Topform an der Startlinie stehen.