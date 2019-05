Das ULV-Krems-Allroundtalent Magdalena Lindner bewies ihre Topform erneut beim internationalen Meeting in Weinheim (Deutschland). Die junge Gneixendorferin konnte bereits beim zweiten Bewerb Größe zeigen. Beim 100-Meter Lauf und guten wetterlichen Bedingungen toppte sie ihre eigene Bestzeit mit 11,86 Sekunden.

privat Athletin Magdalena Lindner holte sich ihren ersten Sprintsieg in Deutschland.

Limit für U20-EM in Schweden erreicht

Sie landete damit ihren ersten Sprintsieg in Deutschland. Mit dieser Leistung erreichte sie außerdem auf Anhieb das U20-EM- Limit für die kommenden Junioren-Europameisterschaften in Schweden im Juli. Auch im 200-Meter Lauf legte sie mit 24,67 Sekunden eine gelungene Performance hin. Bereits vergangenes Jahr hatte das Nachwuchstalent das 200-Meter-U20-EM-Limit deutlich unterboten. Beim nächsten Lauf ist Lindner ebenfalls die Limit-Sprengung zuzutrauen. Bereits kommenden Donnerstag hat sie erneut die Chance, ihr Können zu beweisen: Beim Liese-Prokop- Memorial in St. Pölten geht die junge Sportstudentin top motiviert an den Start.