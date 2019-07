Das Aushängeschild des ULV Krems Magdalena Lindner trumpfte erneut groß auf. Bei den österreichischen Meisterschaften der Allgemeinen Klasse in Innsbruck zeigte sie ihre Topform. Im 100-Meter-Sprint lief sie mit 11,92 Sekunden zur Bronzemedaille. Über die 200 Meter konnte sie mit einer Zeit von 24,56 Sekunden ebenfalls den dritten Platz holen. Diese Ergebnisse stellen die größten Erfolge bei Staatsmeisterschaften für Lindner dar.

Bei den Meisterschaften in Klagenfurt stellte Lindner im 100-Meter-Sprint eine neue persönliche Bestzeit mit 12,04 Sekunden auf. Damit ergatterte sie ebenfalls die Bronzemedaille. Auch beim 200-Meter-Sprint setzte sie mit 23,97 eine neue persönliche Bestmarke. Eduard Holzer, Trainer des Sprinttalents, ist stolz auf seinen Schützling. „Die 19-jährige Sportwissenschaftlerin hat bisher in allen Altersklassen, von der U16 bis zur U23, österreichische Meistertitel im 60-, 100- und 200-Meter-Sprint erringen können. Ihre persönlichen Bestleistungen sind für ihr Alter vielversprechend“, so Holzer. Lindner solle allerdings immer den Fokus auf ihre berufliche Ausbildung legen, da mangelndes öffentliches Zuschauerinteresse da sei und diese Sportart nicht so medienwirksam sei wie Fußball, meint Holzer.

Trainer sieht weiterhin gute Perspektiven

Wenn es um die Zukunft von Magdalena Lindner geht, sieht Holzer einige Ziele: „Als realistische Perspektive würde ich dem Aushängeschild des ULV Krems das Erreichen österreichischer Meistertitel in der Allgemeinen Klasse und die Qualifikation für internationale Meisterschaften bei den Erwachsenen zutrauen“, kommentiert der Trainer die Aussichten für die junge Lauf-Athletin.