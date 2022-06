Sieg bei Premiere für Martin Hofbauer

Werbung

„Eigentlich wäre es besser, wenn ich keine Wettkämpfe laufe, sondern noch einige gute Trainingswochen absolviere, um so rasch wie möglich an meine alte Form anknüpfen zu können. Andererseits fehlt mir durch die fehlenden Wettkämpfe auch die Tempohärte. Deshalb entschied ich mich sehr kurzfristig zu starten“, schilderte Martin Hofbauer seine Beweggründe für einen Start beim „Wald4telcup“ in Reingers. Die Entscheidung hat sich letztendlich als richtig erwiesen.

Der Läufer vom „team2run“ konnte sich beim Hauptlauf über 7.600 Meter bereits nach wenigen hundert Metern absetzen. Bei seinem ersten Start in Reingers lief Hofbauer unangefochten an der Spitze und überquerte als Erster die Ziellinie. Trotz des Sieges sieht Hofbauer noch viel Potenzial für die kommenden Aufgaben. „Die Richtung stimmt, aber es wartet noch viel Arbeit auf mich.“