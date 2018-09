Gut 11.000 Laufsportbegeisterte waren am Sonntag in der Wachau auf den Beinen. Kenianerin Lekapana sorgt für neue Halbmarathon-Bestmarke.

Über 11.000 begeisterte Läuferinnen und Läufer waren am Sonntag bei der 21. Auflage des Wachaumarathons am Start und genossen diese wunderschöne Laufstrecke entlang der Donau.

Der perfekte Mix aus einmaliger Kulisse, Streckenbeschaffenheit, Atmosphäre und perfekter Organisation: mit dieser attraktiven Mischung prägt der „weinmalige Lauf durchs Weltkulturerbe“ bis heute die österreichische Laufsportszene mit, Die Teilnehmer des 21. Wachau Marathons konnten sich am Sonntag bei optimalen Bedingungen ihre gewählten Laufstrecken in Angriff nehmen.

Bei perfekten Bedingungen waren neben den zahlreichen Hobbyläufern - bei denen vor allem der olympische Gedanke im Vordergrund stand - besonders im Halbmarathon auch wieder Top-Athleten aus über 60 Nationen am Start. Unter ihnen auch die Kenianerin Perendis Lekapana, die sich nicht nur den Sieg im Halbmarathon holte, sondern mit einer Zeit von 1:09:21 auch den 15 Jahre alten Streckenrekord (1:09:45) der Ungarin Beata Rakonzcai pulverisierte.

Den Sieg bei den Herren holte sich Lekpanas Landsmann Geoffrey Ronoh in 1:00:20. Schnellster NÖ-Athlet über die 21,1 Kilometer: Michael Stulik vom UVB Purgstall.

Eine Leistung der Extraklasse bot Lokalmatador Wolfgang Wallner. Bereits zum 6. Mal holte sich der 54-jährige Niederösterreicher den Sieg und das mit einer eindrucksvollen persönlichen Bestleistung von 2:30,52 Stunden

„Es freut mich, dass der heurige Wachaumarathon durch diesen unglaublichen Streckenrekord bei den Damen gekrönt wurde. Abgesehen vom Spitzensport, schafft es der Wachaumarathon zudem auch jedes Jahr tausende Hobbyläufer gemeinsam zu bewegen. Zusätzlich werden zahlreiche Zuschauer in unser Weltkulturerbe Wachau gelockt. All das macht diese Veranstaltung zu einem der Highlights im heimischen Eventkalender“, war auch Sportlandesrätin Petra Bohuslav begeistert.

In diesem Jahr bildet der Wachaumarathon zusätzlich den Startschuss für die europäische Woche des Sports (23. – 30. September). In dieser Zeit gibt es österreichweit über 2105 Schnupperangebote in Sportvereinen, alleine 302 davon in Niederösterreich.